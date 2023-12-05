https://ria.ru/20231205/evakuatsiya-1913888019.html

Россия помогла Киргизии эвакуировать двух граждан из сектора Газа

Россия помогла Киргизии эвакуировать двух граждан из сектора Газа - РИА Новости, 05.12.2023

Россия помогла Киргизии эвакуировать двух граждан из сектора Газа

Киргизия при помощи РФ эвакуировала из сектора Газа еще двоих своих граждан, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства иностранных дел... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:49

2023-12-05T14:49

2023-12-05T14:49

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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БИШКЕК, 5 дек - РИА Новости. Киргизия при помощи РФ эвакуировала из сектора Газа еще двоих своих граждан, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства иностранных дел республики. "В результате совместных усилий заграничных учреждений Кыргызской Республики и дипломатического представительства Российской Федерации в Каире 4 декабря 2023 года из сектора Газа через Египет по маршруту Каир - Москва чартерным рейсом, организованным правительством Российской Федерации, были успешно эвакуированы еще два гражданина Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы. Ранее при помощи России из зоны конфликта в секторе Газа были эвакуированы еще двое киргизстанцев. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231205/plennye-1913809488.html

https://ria.ru/20231205/vrach-1913885906.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, киргизия, хамас, оон