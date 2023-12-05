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Эвакуированная из Газы в Россию девушка встретилась со свекровью
Эвакуированная из Газы в Россию девушка встретилась со свекровью - РИА Новости, 05.12.2023
Эвакуированная из Газы в Россию девушка встретилась со свекровью
Девушка, в ноябре эвакуированная из сектора Газа в Россию через Египет, встретила в аэропорту "Домодедово" свекровь после приземления очередного спецборта МЧС с РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T04:32
2023-12-05T04:32
2023-12-05T04:32
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сергей степашин
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ДОМОДЕДОВО, 5 дек - РИА Новости. Девушка, в ноябре эвакуированная из сектора Газа в Россию через Египет, встретила в аэропорту "Домодедово" свекровь после приземления очередного спецборта МЧС с эвакуированными россиянами. В ночь с понедельника на вторник в аэропорту приземлился первый за декабрь спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей. По информации министерства, на борту находились 120 человек. "Я первым рейсом летела (рейс состоялся 13 ноября - ред.), это моя свекровь", - объяснила журналистам девушка. Она описала ситуацию в секторе Газа как "полный хаос и геноцид", отметив, что там нет света и воды. Другой встречавший ждал в аэропорту спасенную из Газы маму. При встрече он обнял ее и рассказал журналистам, что давно ее не видел. По информации МЧС, с 13 ноября девятью рейсами в Россию доставлено более 880 человек, в том числе более 380 детей, эвакуированных из сектора Газа. Глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин ранее в декабре, до прибытия нового рейса, сообщал РИА Новости, что в секторе Газа остаются около 150-200 человек с российским гражданством.
https://ria.ru/20231205/gumpomosch-1913775511.html
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россия, сергей степашин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Сергей Степашин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эвакуированная из Газы в Россию девушка встретилась со свекровью
Эвакуированная из Газы в Россию девушка встретила спасенную оттуда же свекровь
ДОМОДЕДОВО, 5 дек - РИА Новости. Девушка, в ноябре эвакуированная из сектора Газа в Россию через Египет, встретила в аэропорту "Домодедово" свекровь после приземления очередного спецборта МЧС с эвакуированными россиянами.
В ночь с понедельника на вторник в аэропорту приземлился первый за декабрь спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей. По информации министерства, на борту находились 120 человек.
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"Я первым рейсом летела (рейс состоялся 13 ноября - ред.), это моя свекровь", - объяснила журналистам девушка.
Она описала ситуацию в секторе Газа как "полный хаос и геноцид", отметив, что там нет света и воды.
Другой встречавший ждал в аэропорту спасенную из Газы маму. При встрече он обнял ее и рассказал журналистам, что давно ее не видел.
По информации МЧС, с 13 ноября девятью рейсами в Россию доставлено более 880 человек, в том числе более 380 детей, эвакуированных из сектора Газа.
Глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин
ранее в декабре, до прибытия нового рейса, сообщал РИА Новости, что в секторе Газа остаются около 150-200 человек с российским гражданством.
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