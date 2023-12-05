https://ria.ru/20231205/evakuatsiya-1913773679.html
В "Домодедово" приземлился самолет с россиянами, эвакуированными из Газы
В "Домодедово" приземлился самолет с россиянами, эвакуированными из Газы - РИА Новости, 05.12.2023
В "Домодедово" приземлился самолет с россиянами, эвакуированными из Газы
Самолет МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа гражданами России и их родственниками впервые с ноября прибыл в аэропорт "Домодедово", передает корреспондент... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T00:21
2023-12-05T00:21
2023-12-05T10:29
домодедово (аэропорт)
ил-76
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913810136_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_e6b8886f7b8d84ebed7d00b5ecbe88c4.png
ДОМОДЕДОВО, 5 дек – РИА Новости. Самолет МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа гражданами России и их родственниками впервые с ноября прибыл в аэропорт "Домодедово", передает корреспондент РИА Новости.В понедельник в МЧС РФ сообщили, что в Москву вылетел борт с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей. По данным ведомства, этим самолетом домой возвращались 120 граждан.По информации табло в аэропорту, рейс МЧС из Каира приземлился в "Домодедово" в 0.07 мск.Тем временем в пресс-службе МЧС России сообщили, что среди 120 прибывших из Каира в Москву россиян и членов их семей - 30 детей, всего же в Россию эвакуировано боле 380 детей."На самолёте Ил-76 МЧС России из Каира в Москву прибыли 120 граждан Российской Федерации и членов их семей, том числе 30 детей. С начала операции девятью рейсами авиации МЧС России доставлено более 880 человек, в том числе более 380 детей", - заявили в пресс-службе МЧС.В МЧС добавили, что эвакуированные обеспечиваются теплой одеждой и предметами первой необходимости. "Для нуждающихся развернуты пункты временного размещения в Чеченской Республике, Республике Дагестан, Московской, Калужской и Липецкой областях", - отметили в ведомстве.Предыдущий рейс с россиянами, вывезенными в РФ из сектора Газа через Каир, прибыл в "Домодедово" еще 25 ноября, а первый такой самолет прилетел 13 ноября.Глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин ранее в декабре, до прибытия последнего рейса, сообщал РИА Новости, что в секторе Газа остаются около 150-200 человек с российским гражданством.
https://ria.ru/20231128/evakuatsiya-1912379983.html
https://ria.ru/20231127/evakuatsiya-1912025584.html
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домодедово (аэропорт), ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Домодедово (аэропорт), Ил-76, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В "Домодедово" приземлился самолет с россиянами, эвакуированными из Газы
В "Домодедово" сел первый за декабрь борт с россиянами, эвакуированными из Газы
ДОМОДЕДОВО, 5 дек – РИА Новости. Самолет МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа гражданами России и их родственниками впервые с ноября прибыл в аэропорт "Домодедово", передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в МЧС РФ сообщили, что в Москву вылетел борт с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей. По данным ведомства, этим самолетом домой возвращались 120 граждан.
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По информации табло в аэропорту, рейс МЧС из Каира приземлился в "Домодедово" в 0.07 мск.
Тем временем в пресс-службе МЧС России сообщили, что среди 120 прибывших из Каира в Москву россиян и членов их семей - 30 детей, всего же в Россию эвакуировано боле 380 детей.
"На самолёте Ил-76 МЧС России из Каира в Москву прибыли 120 граждан Российской Федерации и членов их семей, том числе 30 детей. С начала операции девятью рейсами авиации МЧС России доставлено более 880 человек, в том числе более 380 детей", - заявили в пресс-службе МЧС.
В МЧС добавили, что эвакуированные обеспечиваются теплой одеждой и предметами первой необходимости. "Для нуждающихся развернуты пункты временного размещения в Чеченской Республике, Республике Дагестан, Московской, Калужской и Липецкой областях", - отметили в ведомстве.
Предыдущий рейс с россиянами, вывезенными в РФ из сектора Газа через Каир, прибыл в "Домодедово" еще 25 ноября, а первый такой самолет прилетел 13 ноября.
Глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин ранее в декабре, до прибытия последнего рейса, сообщал РИА Новости, что в секторе Газа остаются около 150-200 человек с российским гражданством.
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