https://ria.ru/20231205/essekibo-1913808122.html

Венесуэла примет законы о статусе земли Эссекибо, заявил депутат

Венесуэла примет законы о статусе земли Эссекибо, заявил депутат - РИА Новости, 05.12.2023

Венесуэла примет законы о статусе земли Эссекибо, заявил депутат

Правительство Венесуэлы, следуя результатам референдума, на котором жители страны поддержали интеграцию спорной с Гайаной земли Эссекибо в состав национальной... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:13

2023-12-05T10:13

2023-12-05T10:19

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МЕХИКО, 5 дек - РИА Новости. Правительство Венесуэлы, следуя результатам референдума, на котором жители страны поддержали интеграцию спорной с Гайаной земли Эссекибо в состав национальной территории, примет законы для придания ей соответствующего статуса и реализации комплексного плана развития региона, рассказала РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Иления Роса Медина Карраско. "Конечно, этот вопрос (референдума о присоединении Эссекибо - ред.), получит свое развитие, речь идет о том, чтобы сделать его неотъемлемой частью территории. Это будет закон, который четко определит Гайану-Эссекибо как часть территории и придаст ей статус. Будет правовое регулирование, особый статус, федеральная территория. Посмотрим, как это будет развиваться. Кроме того, силой будет наделен комплексный план развития. Именно то, о чем был вопрос на референдуме - удостоверение личности для эссекибанцев, которые являются венесуэльцами. Они родились на территории Венесуэлы, им не хватает только удостоверения личности", - сказала Медина Карраско, которая в парламенте замещает руководителя комиссии по внешней политике и является членом специальной комиссии по восстановлению прав Эссекибо. Консультационный референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо, которую Венесуэла оспаривает у соседней Гайаны, прошел в воскресенье. Участие в голосовании приняли, по последним опубликованным данным, свыше 10,43 миллиона человек, это более половины избирателей. Все пять вопросов о позиции и подходе Венесуэлы к территориальному спору с Гайаной получили более 95% одобрения. По словам собеседницы агентства, представители коренных народов Эссекибо не только сами голосовали на воскресном референдуме, совершив для этого многочасовые поездки, но и организовали политическую акцию в поддержку Венесуэлы. В одном из регионов они сняли с флагштока установленный недавно президентом Гайаны Ирфааном Али гайанский флаг и заменили его флагом Венесуэлы. "Коренные народы Латинской Америки не признают границы, такова их коренная культура. И они, сами коренные жители Эссекибо, спустили флаг Кооперативной Республики Гайаны и подняли флаг Венесуэлы. Красиво! Они венесуэльцы, и они знают, что они венесуэльцы. У них никогда не было сомнений", - добавила Медина Карраско. После того, как США и Великобритания в парижском трибунале 1899 года договорились о передаче Эссекибо британцам, в вопросах суверенитета и территориальной целостности венесуэльское государство не собирается прибегать к услугам международных судов, отметила депутат. Каракас не признал юрисдикцию Международного суда ООН ни в 1945 году в момент его создания, ни позднее. "(Взявшись рассматривать спор, международный) суд нарушает свой собственный устав и устав Организации Объединенных Наций. А раз так, учитывая, что суд это допускает, мы будем действовать в тех рамках, в которых умеем - в рамках нашей конституции", - подчеркнула депутат Нацассамблеи. Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступает Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников и призывает Джорджтаун к переговорам.

https://ria.ru/20231204/referendum-1913660155.html

https://ria.ru/20231204/venesuela-1913580131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, оон, гайана, великобритания