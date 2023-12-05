https://ria.ru/20231205/dtp-1913966147.html

В Волжском в ДТП полицейского грузовика и фуры пострадали три человека

В Волжском в ДТП полицейского грузовика и фуры пострадали три человека - РИА Новости, 05.12.2023

В Волжском в ДТП полицейского грузовика и фуры пострадали три человека

Три человека, в том числе двое полицейских, пострадали при столкновении служебного "Камаза" и грузовика МАЗ в Волжском, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:41

2023-12-05T18:41

2023-12-05T18:41

происшествия

авто

волжский

минский автомобильный завод

волгоградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

ВОЛГОГРАД, 5 дек – РИА Новости. Три человека, в том числе двое полицейских, пострадали при столкновении служебного "Камаза" и грузовика МАЗ в Волжском, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области. По информации ведомства, во вторник утром служебный "Камаз" управления МВД по Волжскому столкнулся с грузовиком. "В результате ДТП два сотрудника полиции и водитель МАЗа получили травмы", - сообщили в полиции. Как уточнили РИА Новости в комитете здравоохранения области, после ДТП два человека были доставлены в больницу, они в стабильном состоянии, а третий пострадавший после осмотра отказался от госпитализации.

https://ria.ru/20231205/stolknovenie-1913959090.html

волжский

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, волжский, минский автомобильный завод, волгоградская область