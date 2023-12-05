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В Волжском в ДТП полицейского грузовика и фуры пострадали три человека - РИА Новости, 05.12.2023
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18:41 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/dtp-1913966147.html
В Волжском в ДТП полицейского грузовика и фуры пострадали три человека
В Волжском в ДТП полицейского грузовика и фуры пострадали три человека - РИА Новости, 05.12.2023
В Волжском в ДТП полицейского грузовика и фуры пострадали три человека
Три человека, в том числе двое полицейских, пострадали при столкновении служебного "Камаза" и грузовика МАЗ в Волжском, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:41
2023-12-05T18:41
происшествия
авто
волжский
минский автомобильный завод
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 5 дек – РИА Новости. Три человека, в том числе двое полицейских, пострадали при столкновении служебного "Камаза" и грузовика МАЗ в Волжском, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области. По информации ведомства, во вторник утром служебный "Камаз" управления МВД по Волжскому столкнулся с грузовиком. "В результате ДТП два сотрудника полиции и водитель МАЗа получили травмы", - сообщили в полиции. Как уточнили РИА Новости в комитете здравоохранения области, после ДТП два человека были доставлены в больницу, они в стабильном состоянии, а третий пострадавший после осмотра отказался от госпитализации.
https://ria.ru/20231205/stolknovenie-1913959090.html
волжский
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происшествия, авто, волжский, минский автомобильный завод, волгоградская область
Происшествия, Авто, Волжский, Минский автомобильный завод, Волгоградская область
В Волжском в ДТП полицейского грузовика и фуры пострадали три человека

В Волжском полицейский грузовик столкнулся с фурой, пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 5 дек – РИА Новости. Три человека, в том числе двое полицейских, пострадали при столкновении служебного "Камаза" и грузовика МАЗ в Волжском, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, во вторник утром служебный "Камаз" управления МВД по Волжскому столкнулся с грузовиком.
«
"В результате ДТП два сотрудника полиции и водитель МАЗа получили травмы", - сообщили в полиции.
Как уточнили РИА Новости в комитете здравоохранения области, после ДТП два человека были доставлены в больницу, они в стабильном состоянии, а третий пострадавший после осмотра отказался от госпитализации.
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На Кубани в ДТП с участием маршрутки и бензовоза погибли три человека
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ПроисшествияАвтоВолжскийМинский автомобильный заводВолгоградская область
 
 
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