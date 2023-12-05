https://ria.ru/20231205/donetsk-1913829316.html
При обстреле Донецка повреждены здания техникума и общежития
При обстреле Донецка повреждены здания техникума и общежития - РИА Новости, 05.12.2023
При обстреле Донецка повреждены здания техникума и общежития
Здание Донецкого техникума профессиональных технологий, мастерские, общежитие и ряд многоквартирных домов повреждены в Донецке в результате обстрела украинскими РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:38
2023-12-05T11:38
2023-12-05T11:38
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Здание Донецкого техникума профессиональных технологий, мастерские, общежитие и ряд многоквартирных домов повреждены в Донецке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Кировского района по улице Алексинской повреждено остекление Донецкого техникума профессиональных технологий. По улице Бирюзова повреждены остекления мастерских и общежития техникума, а также многоквартирных жилых домов", - написал мэр. Ранее он сообщил, что обстрел со стороны Украины во вторник повредил в городе здания школ №98 и №41, а также детский сад №249.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Донецка повреждены здания техникума и общежития
При обстреле Донецка повреждены здания техникума, общежития и жилые дома