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При обстреле Донецка повреждены здания техникума и общежития - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/donetsk-1913829316.html
При обстреле Донецка повреждены здания техникума и общежития
При обстреле Донецка повреждены здания техникума и общежития - РИА Новости, 05.12.2023
При обстреле Донецка повреждены здания техникума и общежития
Здание Донецкого техникума профессиональных технологий, мастерские, общежитие и ряд многоквартирных домов повреждены в Донецке в результате обстрела украинскими РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:38
2023-12-05T11:38
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Здание Донецкого техникума профессиональных технологий, мастерские, общежитие и ряд многоквартирных домов повреждены в Донецке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Кировского района по улице Алексинской повреждено остекление Донецкого техникума профессиональных технологий. По улице Бирюзова повреждены остекления мастерских и общежития техникума, а также многоквартирных жилых домов", - написал мэр. Ранее он сообщил, что обстрел со стороны Украины во вторник повредил в городе здания школ №98 и №41, а также детский сад №249.
https://ria.ru/20231205/donetsk-1913823853.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, украина, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка повреждены здания техникума и общежития

При обстреле Донецка повреждены здания техникума, общежития и жилые дома

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Здание Донецкого техникума профессиональных технологий, мастерские, общежитие и ряд многоквартирных домов повреждены в Донецке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"При обстреле Кировского района по улице Алексинской повреждено остекление Донецкого техникума профессиональных технологий. По улице Бирюзова повреждены остекления мастерских и общежития техникума, а также многоквартирных жилых домов", - написал мэр.
Ранее он сообщил, что обстрел со стороны Украины во вторник повредил в городе здания школ №98 и №41, а также детский сад №249.
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Мэр Донецка сообщил о прямом попадании украинского снаряда в здание школы
11:23
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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