Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВДВ уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 05.12.2023 (обновлено: 08:32 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/desantniki-1913784710.html
Бойцы ВДВ уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов
Бойцы ВДВ уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов - РИА Новости, 05.12.2023
Бойцы ВДВ уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов
Подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожают пехоту ВСУ под Артемовском в зоне проведения специальной... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T04:35
2023-12-05T08:32
артемовский
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913796418_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27445ac70ed312a3a7ad5969116384f0.jpg
ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожают пехоту ВСУ под Артемовском в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "После запуска FPV-дрона оператор вывел его на позиции ВСУ, где укрывались боевики. Определив цель, оператор, используя VR-очки (очки виртуальной реальности – ред.), начал заход на нее, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное его наведение на цель. Умело спланировав, расчет FPV-дрона точно поразил двух украинских военнослужащих в укрытии, не оставив им ни единого шанса на спасение жизни," - сообщили военном ведомстве. Цели, как указано, были уничтожены. В ведомстве добавили, что вторым FPV-дроном была поражена группа пехоты ВСУ, состоявшая из трех человек, двое были тяжело ранены, еще один военнослужащий убит.
https://ria.ru/20231130/bpla-1912913052.html
артемовский
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение пехоты ВСУ под Артемовском
Подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожают пехоту ВСУ под Артемовском. Минобороны публикует кадры.
2023-12-05T04:35
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913796418_70:0:1510:1080_1920x0_80_0_0_472149964e1d42d52b9cf4e6adb1ff92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовский, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире
Артемовский, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, В мире, Специальная военная операция на Украине
Бойцы ВДВ уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов

Ивановские десантники уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожают пехоту ВСУ под Артемовском в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"После запуска FPV-дрона оператор вывел его на позиции ВСУ, где укрывались боевики. Определив цель, оператор, используя VR-очки (очки виртуальной реальности – ред.), начал заход на нее, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное его наведение на цель. Умело спланировав, расчет FPV-дрона точно поразил двух украинских военнослужащих в укрытии, не оставив им ни единого шанса на спасение жизни," - сообщили военном ведомстве.
Цели, как указано, были уничтожены.
В ведомстве добавили, что вторым FPV-дроном была поражена группа пехоты ВСУ, состоявшая из трех человек, двое были тяжело ранены, еще один военнослужащий убит.
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Казаки эффективно борются с вражескими беспилотниками
30 ноября, 14:28
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскийРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала