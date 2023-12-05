https://ria.ru/20231205/desantniki-1913784710.html
Бойцы ВДВ уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов
Бойцы ВДВ уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов - РИА Новости, 05.12.2023
Бойцы ВДВ уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов
Подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожают пехоту ВСУ под Артемовском в зоне проведения специальной... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T04:35
2023-12-05T04:35
2023-12-05T08:32
артемовский
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913796418_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27445ac70ed312a3a7ad5969116384f0.jpg
ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожают пехоту ВСУ под Артемовском в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "После запуска FPV-дрона оператор вывел его на позиции ВСУ, где укрывались боевики. Определив цель, оператор, используя VR-очки (очки виртуальной реальности – ред.), начал заход на нее, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное его наведение на цель. Умело спланировав, расчет FPV-дрона точно поразил двух украинских военнослужащих в укрытии, не оставив им ни единого шанса на спасение жизни," - сообщили военном ведомстве. Цели, как указано, были уничтожены. В ведомстве добавили, что вторым FPV-дроном была поражена группа пехоты ВСУ, состоявшая из трех человек, двое были тяжело ранены, еще один военнослужащий убит.
https://ria.ru/20231130/bpla-1912913052.html
артемовский
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913796418_70:0:1510:1080_1920x0_80_0_0_472149964e1d42d52b9cf4e6adb1ff92.jpg
Уничтожение пехоты ВСУ под Артемовском
Подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожают пехоту ВСУ под Артемовском. Минобороны публикует кадры.
2023-12-05T04:35
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовский, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире
Артемовский, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, В мире, Специальная военная операция на Украине
Бойцы ВДВ уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов
Ивановские десантники уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов