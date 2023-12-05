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Бойцы ВДВ уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов

Бойцы ВДВ уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов - РИА Новости, 05.12.2023

Бойцы ВДВ уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов

Подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожают пехоту ВСУ под Артемовском в зоне проведения специальной... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T04:35

2023-12-05T04:35

2023-12-05T08:32

артемовский

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

в мире

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожают пехоту ВСУ под Артемовском в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "После запуска FPV-дрона оператор вывел его на позиции ВСУ, где укрывались боевики. Определив цель, оператор, используя VR-очки (очки виртуальной реальности – ред.), начал заход на нее, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное его наведение на цель. Умело спланировав, расчет FPV-дрона точно поразил двух украинских военнослужащих в укрытии, не оставив им ни единого шанса на спасение жизни," - сообщили военном ведомстве. Цели, как указано, были уничтожены. В ведомстве добавили, что вторым FPV-дроном была поражена группа пехоты ВСУ, состоявшая из трех человек, двое были тяжело ранены, еще один военнослужащий убит.

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Уничтожение пехоты ВСУ под Артемовском Подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожают пехоту ВСУ под Артемовском. Минобороны публикует кадры. 2023-12-05T04:35 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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артемовский, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире