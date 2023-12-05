https://ria.ru/20231205/deputaty-1913960684.html

Восемьдесят депутатов покидают парламент Нидерландов после выборов

Восемьдесят депутатов покидают парламент Нидерландов после выборов - РИА Новости, 05.12.2023

Восемьдесят депутатов покидают парламент Нидерландов после выборов

Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов в последний раз во вторник собралась в своем старом составе, более половины депутатов - 80 из 150 - РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:09

2023-12-05T18:09

2023-12-05T18:09

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ГААГА, 5 дек - РИА Новости. Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов в последний раз во вторник собралась в своем старом составе, более половины депутатов - 80 из 150 - покидают парламент. Восемьдесят депутатов во вторник попрощались с Палатой представителей Нидерландов: они уже не вернутся в парламент, новый состав которого будет утвержден в среду. "Восемьдесят депутатов, которые покидают свой пост 5 декабря, делают это по разным причинам: 39 членов ранее заявили, что не будут баллотироваться на выборах; 40 членов не были переизбраны, но находились в избирательном списке; и один депутат решил не возвращаться в парламент, несмотря на переизбрание", - говорится в сообщении на сайте парламента. Последнее заседание старого состава нидерландского парламента началось с отчета комиссии по расследованию проведения и результатов парламентских выборов 22 ноября. Затем нынешний председатель Палаты представителей Нидерландов Вера Бергкамп, которая не войдет в состав нового парламента, попрощалась с уходящими депутатами. Новый состав Палаты представителей Нидерландов, который будет утвержден во вторник, приступит к исполнению своих обязанностей в среду, 6 декабря. Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября. В них участвовали 26 политических партий. Явка избирателей составила 77,7%. Победу одержала крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине. Его партия стала крупнейшей в Палате представителей (нижней палате парламента) страны, получив 37 депутатских мест из 150. Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест в парламенте, ныне правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) - 24 депутатских кресел и "Новый общественный договор" (NSC) - 20. Партии "Демократы 66" досталось 9 мест, а "Фермерско-гражданскому движению" (BBB) - 7. Сейчас перед Вилдерсом стоит задача сформировать коалиционное правительство. После первых данных exit poll лидер "Партии свободы" заявил, что не намерен формировать правительство с левым блоком. Он рассчитывает начать переговоры о формировании новой правящей коалиции с тремя партиями - "Народной партией за свободу и демократию" (VVD), "Новым общественным договором" (NSC), а также правой партией "Фермерско-гражданское движение" (BBB). На парламентских выборах в Нидерландах применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Таким образом, любая партия, набравшая не менее 0,67% голосов, получает место в 150-местной палате. Для получения парламентского большинства партия должна получить 76 депутатских мест. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Поэтому для получения большинства в парламенте Нидерландов необходима коалиция с участием нескольких партий.

https://ria.ru/20231204/niderlandy-1913661935.html

https://ria.ru/20231205/posol-1913850088.html

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в мире, нидерланды, украина, герт вилдерс, партия свободы