https://ria.ru/20231205/cheyni-1913945265.html
Экс-конгрессвумен Чейни собирается баллотироваться в президенты США
Экс-конгрессвумен Чейни собирается баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 05.12.2023
Экс-конгрессвумен Чейни собирается баллотироваться в президенты США
Бывшая конгрессвумен, республиканка Лиз Чейни сообщила, что рассматривает возможность участия в президентских выборах в качестве независимого кандидата, чтобы... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:27
2023-12-05T17:27
2023-12-05T17:27
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Бывшая конгрессвумен, республиканка Лиз Чейни сообщила, что рассматривает возможность участия в президентских выборах в качестве независимого кандидата, чтобы не допустить возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Дочь бывшего вице-президента Дика Чейни является одним из лидеров оппозиции Трампу в рядах его собственной партии. "Несколько лет назад я бы и не помышляла о выдвижении от третьей партии. Я думаю, что демократия в США под угрозой из-за того, что Дональд Трамп сохраняет контроль над Республиканской партией. Я думаю, что на международной арене демократия тоже под угрозой", - сказала она в интервью газете Washington Post. Трамп борется за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии. Действующий глава государства Джо Байден намеревается переизбираться в 2024 году от Демократической партии. Определиться с участием в выборах Чейни собирается в ближайшие несколько месяцев. Она пообещала сделать все, что от нее зависит, чтобы остановить Трампа, пишет газета.
https://ria.ru/20231114/prezident-1909265831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Экс-конгрессвумен Чейни собирается баллотироваться в президенты США
Чейни собирается баллотироваться в президенты США как независимый кандидат