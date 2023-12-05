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Экс-конгрессвумен Чейни собирается баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 05.12.2023
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17:27 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/cheyni-1913945265.html
Экс-конгрессвумен Чейни собирается баллотироваться в президенты США
Экс-конгрессвумен Чейни собирается баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 05.12.2023
Экс-конгрессвумен Чейни собирается баллотироваться в президенты США
Бывшая конгрессвумен, республиканка Лиз Чейни сообщила, что рассматривает возможность участия в президентских выборах в качестве независимого кандидата, чтобы... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:27
2023-12-05T17:27
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Бывшая конгрессвумен, республиканка Лиз Чейни сообщила, что рассматривает возможность участия в президентских выборах в качестве независимого кандидата, чтобы не допустить возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Дочь бывшего вице-президента Дика Чейни является одним из лидеров оппозиции Трампу в рядах его собственной партии. "Несколько лет назад я бы и не помышляла о выдвижении от третьей партии. Я думаю, что демократия в США под угрозой из-за того, что Дональд Трамп сохраняет контроль над Республиканской партией. Я думаю, что на международной арене демократия тоже под угрозой", - сказала она в интервью газете Washington Post. Трамп борется за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии. Действующий глава государства Джо Байден намеревается переизбираться в 2024 году от Демократической партии. Определиться с участием в выборах Чейни собирается в ближайшие несколько месяцев. Она пообещала сделать все, что от нее зависит, чтобы остановить Трампа, пишет газета.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Экс-конгрессвумен Чейни собирается баллотироваться в президенты США

Чейни собирается баллотироваться в президенты США как независимый кандидат

© AFP 2023 / MANDEL NGANЛиз Чейни
Лиз Чейни - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Лиз Чейни. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Бывшая конгрессвумен, республиканка Лиз Чейни сообщила, что рассматривает возможность участия в президентских выборах в качестве независимого кандидата, чтобы не допустить возвращения в Белый дом Дональда Трампа.
Дочь бывшего вице-президента Дика Чейни является одним из лидеров оппозиции Трампу в рядах его собственной партии.
"Несколько лет назад я бы и не помышляла о выдвижении от третьей партии. Я думаю, что демократия в США под угрозой из-за того, что Дональд Трамп сохраняет контроль над Республиканской партией. Я думаю, что на международной арене демократия тоже под угрозой", - сказала она в интервью газете Washington Post.
Трамп борется за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии. Действующий глава государства Джо Байден намеревается переизбираться в 2024 году от Демократической партии.
Определиться с участием в выборах Чейни собирается в ближайшие несколько месяцев. Она пообещала сделать все, что от нее зависит, чтобы остановить Трампа, пишет газета.
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