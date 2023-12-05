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В Соцфонде оценили объем выплат по больничным жителям новых регионов - РИА Новости, 05.12.2023
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16:42 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/bolnichnye-1913927899.html
В Соцфонде оценили объем выплат по больничным жителям новых регионов
В Соцфонде оценили объем выплат по больничным жителям новых регионов - РИА Новости, 05.12.2023
В Соцфонде оценили объем выплат по больничным жителям новых регионов
Более 100 тысяч больничных листов нетрудоспособности было оплачено в новых регионах России, свидетельствует сайт Социального фонда РФ. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:42
2023-12-05T16:42
общество
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 100 тысяч больничных листов нетрудоспособности было оплачено в новых регионах России, свидетельствует сайт Социального фонда РФ. "Социальный фонд России оплатил жителям новых субъектов России свыше 100 тысяч электронных листков нетрудоспособности", - говорится в сообщении. По данным фонда, электронный больничный оформляется и ведется онлайн - в этом его главный плюс. По набору сведений электронный листок не отличается от бумажного и принимается любыми организациями. "У электронных больничных есть неоспоримое преимущество перед бумажными. Цифровой документ не нужно никуда носить или отправлять. Все данные хранятся в системе Социального фонда, что исключает возможность подделки или утери. Кроме того, онлайн-формат ускоряет документооборот и исключает ошибки", - отметили в ведомстве.
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общество, россия
Общество, Россия
В Соцфонде оценили объем выплат по больничным жителям новых регионов

Соцфонд оплатил больничные более ста тысяч жителей новых российских регионов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДеньги, выплаты
Деньги, выплаты - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 100 тысяч больничных листов нетрудоспособности было оплачено в новых регионах России, свидетельствует сайт Социального фонда РФ.
«
"Социальный фонд России оплатил жителям новых субъектов России свыше 100 тысяч электронных листков нетрудоспособности", - говорится в сообщении.
По данным фонда, электронный больничный оформляется и ведется онлайн - в этом его главный плюс. По набору сведений электронный листок не отличается от бумажного и принимается любыми организациями.
«
"У электронных больничных есть неоспоримое преимущество перед бумажными. Цифровой документ не нужно никуда носить или отправлять. Все данные хранятся в системе Социального фонда, что исключает возможность подделки или утери. Кроме того, онлайн-формат ускоряет документооборот и исключает ошибки", - отметили в ведомстве.
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