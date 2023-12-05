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Ингушетия примет около ста беженцев из Палестины

Ингушетия примет около ста беженцев из Палестины - РИА Новости, 05.12.2023

Ингушетия примет около ста беженцев из Палестины

Власти Ингушетии готовятся в ближайшее время принять около 100 беженцев из Палестины, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:13

2023-12-05T18:13

2023-12-05T18:13

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НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии готовятся в ближайшее время принять около 100 беженцев из Палестины, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "У нас где-то 100 палестинцев, наверное, прибудут к нам. Мы подготовили гостиницу, соглашение, оплату и будем помогать. Они поездом должны прибыть, правительство будет этим заниматься. У нас есть чем их встретить, обогреть, достаточно всего, будем делать для них все возможное", - сказал Калиматов во вторник во время прямой линии с жителями региона. Он также отметил, что жители республики приняли самое активное участие в проходившем в ноябре сборе гуманитарной помощи для жителей Палестины. Ранее сообщалось, что 10 ноября Калиматов поручил правительству республики организовать сбор помощи для жителей Палестины. За период проведения акции собраны почти 80 миллионов рублей, на которые приобретены необходимые товары, и более 150 тонн гуманитарной помощи. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 15 899 человек, 42 тысячи получили ранения, заявил в понедельник представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у движения осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231201/gaza-1913260418.html

https://ria.ru/20231121/palestinskie-1910653100.html

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