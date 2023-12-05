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Над Белгородской областью нейтрализовали шесть украинских дронов - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 05.12.2023 (обновлено: 22:19 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913992320.html
Над Белгородской областью нейтрализовали шесть украинских дронов
Над Белгородской областью нейтрализовали шесть украинских дронов - РИА Новости, 05.12.2023
Над Белгородской областью нейтрализовали шесть украинских дронов
Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:35
2023-12-05T22:19
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны.&quot;Пятого декабря около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, силы ПВО уничтожили три дрона и перехватили столько же.ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по приграничным и центральным регионам России при помощи беспилотников, которые сбивают средства противовоздушной обороны. В частности, ранее сегодня над Азовским морем и Крымом удалось нейтрализовать более 40 дронов. Средства ПВО уничтожили 26 аппаратов и перехватили еще 15.В Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, пво, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью нейтрализовали шесть украинских дронов

Минобороны: над Белгородской областью сбили три дрона ВСУ, еще три перехвачены

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
«

"Пятого декабря около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.

Как уточняется, силы ПВО уничтожили три дрона и перехватили столько же.
ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по приграничным и центральным регионам России при помощи беспилотников, которые сбивают средства противовоздушной обороны. В частности, ранее сегодня над Азовским морем и Крымом удалось нейтрализовать более 40 дронов. Средства ПВО уничтожили 26 аппаратов и перехватили еще 15.
В Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияПВОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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