https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913992320.html
Над Белгородской областью нейтрализовали шесть украинских дронов
Над Белгородской областью нейтрализовали шесть украинских дронов - РИА Новости, 05.12.2023
Над Белгородской областью нейтрализовали шесть украинских дронов
Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:35
2023-12-05T21:35
2023-12-05T22:19
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Пятого декабря около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, силы ПВО уничтожили три дрона и перехватили столько же.ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по приграничным и центральным регионам России при помощи беспилотников, которые сбивают средства противовоздушной обороны. В частности, ранее сегодня над Азовским морем и Крымом удалось нейтрализовать более 40 дронов. Средства ПВО уничтожили 26 аппаратов и перехватили еще 15.В Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, пво, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью нейтрализовали шесть украинских дронов
Минобороны: над Белгородской областью сбили три дрона ВСУ, еще три перехвачены