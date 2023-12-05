https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913992320.html

Над Белгородской областью нейтрализовали шесть украинских дронов

Над Белгородской областью нейтрализовали шесть украинских дронов - РИА Новости, 05.12.2023

Над Белгородской областью нейтрализовали шесть украинских дронов

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T21:35

2023-12-05T21:35

2023-12-05T22:19

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

пво

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Пятого декабря около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, силы ПВО уничтожили три дрона и перехватили столько же.ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по приграничным и центральным регионам России при помощи беспилотников, которые сбивают средства противовоздушной обороны. В частности, ранее сегодня над Азовским морем и Крымом удалось нейтрализовать более 40 дронов. Средства ПВО уничтожили 26 аппаратов и перехватили еще 15.В Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, пво, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины