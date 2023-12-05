https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913985073.html

В Белгородской области сбили три беспилотника

В Белгородской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 05.12.2023

В Белгородской области сбили три беспилотника

Система ПВО сбила три беспилотника самолетного типа в Белгородском районе, предварительно, пострадавших нет, обломками поврежден легковой автомобиль, сообщил... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T20:24

2023-12-05T20:24

2023-12-05T20:34

специальная военная операция на украине

белгородский район

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Система ПВО сбила три беспилотника самолетного типа в Белгородском районе, предварительно, пострадавших нет, обломками поврежден легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 3 БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном", - написал губернатор.Он добавил, что обследование территории продолжается.

белгородский район

белгородская область

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белгородский район, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков