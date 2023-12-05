Рейтинг@Mail.ru
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 05.12.2023 (обновлено: 14:28 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/belorussiya-1913877290.html
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах - РИА Новости, 05.12.2023
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:24
2023-12-05T14:28
белоруссия
госдума рф
безопасность
россия
минск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_0:0:2909:1636_1920x0_80_0_0_e256863d1c9d351af54e4b18b03a5d54.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров.Законопроект о ратификации соглашения о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил России и Белоруссии внес в Думу президент России Владимир Путин."Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года", - говорится в тексте законопроекта.В качестве задач совместных учебно-боевых центров в соглашении указаны: совместные боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки; обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники; обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон и унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.Воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны. Подчеркивается, что движимое имущество направляющей стороны ввозится на территорию принимающей стороны за свой счет.
https://ria.ru/20231129/partnerstvo-1912628979.html
https://ria.ru/20231010/zapad-1901702035.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_ddc0e9be90f9e56c9d20f9cc26585ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, госдума рф, безопасность, россия, минск, владимир путин
Белоруссия, Госдума РФ, Безопасность, Россия, Минск, Владимир Путин
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В холле Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров.
Законопроект о ратификации соглашения о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил России и Белоруссии внес в Думу президент России Владимир Путин.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Мишустин оценил экономическое партнерство России и Белоруссии
29 ноября, 13:24
"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года", - говорится в тексте законопроекта.
В качестве задач совместных учебно-боевых центров в соглашении указаны: совместные боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки; обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники; обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон и унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.
Воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны. Подчеркивается, что движимое имущество направляющей стороны ввозится на территорию принимающей стороны за свой счет.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не дадут спокойной жизни
10 октября, 11:44
 
БелоруссияГосдума РФБезопасностьРоссияМинскВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала