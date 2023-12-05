https://ria.ru/20231205/belorussiya-1913877290.html
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах - РИА Новости, 05.12.2023
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:24
2023-12-05T14:24
2023-12-05T14:28
белоруссия
госдума рф
безопасность
россия
минск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_0:0:2909:1636_1920x0_80_0_0_e256863d1c9d351af54e4b18b03a5d54.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров.Законопроект о ратификации соглашения о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил России и Белоруссии внес в Думу президент России Владимир Путин."Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года", - говорится в тексте законопроекта.В качестве задач совместных учебно-боевых центров в соглашении указаны: совместные боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки; обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники; обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон и унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.Воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны. Подчеркивается, что движимое имущество направляющей стороны ввозится на территорию принимающей стороны за свой счет.
https://ria.ru/20231129/partnerstvo-1912628979.html
https://ria.ru/20231010/zapad-1901702035.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_ddc0e9be90f9e56c9d20f9cc26585ca9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, госдума рф, безопасность, россия, минск, владимир путин
Белоруссия, Госдума РФ, Безопасность, Россия, Минск, Владимир Путин
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров.
Законопроект о ратификации соглашения о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил России
и Белоруссии внес в Думу президент России Владимир Путин
.
Мишустин оценил экономическое партнерство России и Белоруссии
"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске
28 марта 2023 года", - говорится в тексте законопроекта.
В качестве задач совместных учебно-боевых центров в соглашении указаны: совместные боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки; обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники; обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон и унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.
Воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны. Подчеркивается, что движимое имущество направляющей стороны ввозится на территорию принимающей стороны за свой счет.
Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не дадут спокойной жизни