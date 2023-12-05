https://ria.ru/20231205/belorussiya-1913774842.html

Минск дал право послу в России подписать договор о проспектах ценных бумаг

Минск дал право послу в России подписать договор о проспектах ценных бумаг - РИА Новости, 05.12.2023

Минск дал право послу в России подписать договор о проспектах ценных бумаг

Правительство Белоруссии уполномочило посла страны в Москве Дмитрия Крутого на подписание с Россией соглашения о проспектах ценных бумаг, говорится в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T00:48

2023-12-05T00:48

2023-12-05T00:48

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851994611_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_166c1a993afd93cc15a9e39354a7beb7.jpg

МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Правительство Белоруссии уполномочило посла страны в Москве Дмитрия Крутого на подписание с Россией соглашения о проспектах ценных бумаг, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале республики постановлении Совета министров. "Уполномочить чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству полномочного представителя Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специального представителя Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности Крутого Дмитрия Николаевича на подписание соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг", - говорится в документе. Постановление вступило в силу со дня принятия - 1 декабря. В конце августа в минфине Белоруссии РИА Новости сообщали, что Минск и Москва завершают процедуры, необходимые для подписания соглашения, которое "направлено на упрощение выхода эмитентов Республики Беларусь и России на финансовые рынки двух стран и расширение инструментов фондового рынка". В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения с РФ о проспектах ценных бумаг. Указ предоставил правительству Белоруссии полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешая при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. В октябре прошлого года минфин России сообщал, что РФ и Белоруссия обсуждают механизм взаимного признания эмиссионных документов, работа ведется в рамках договора о создании Союзного государства. Требования к информации, содержащейся в проспекте эмиссии, необходимой для принятия уполномоченным органом принимающей стороны о допуске эмитента к рынку предусматриваются проектом готовящегося соглашения с учетом требований, предъявляемых законодательством Белоруссии и РФ, отмечали тогда в российском минфине.

https://ria.ru/20231129/partnerstvo-1912628979.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, евразийский экономический союз