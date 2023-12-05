https://ria.ru/20231205/belorussiya-1913774842.html
Минск дал право послу в России подписать договор о проспектах ценных бумаг
Минск дал право послу в России подписать договор о проспектах ценных бумаг - РИА Новости, 05.12.2023
Минск дал право послу в России подписать договор о проспектах ценных бумаг
Правительство Белоруссии уполномочило посла страны в Москве Дмитрия Крутого на подписание с Россией соглашения о проспектах ценных бумаг, говорится в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T00:48
2023-12-05T00:48
2023-12-05T00:48
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белоруссия
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александр лукашенко
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МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Правительство Белоруссии уполномочило посла страны в Москве Дмитрия Крутого на подписание с Россией соглашения о проспектах ценных бумаг, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале республики постановлении Совета министров. "Уполномочить чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству полномочного представителя Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специального представителя Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности Крутого Дмитрия Николаевича на подписание соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг", - говорится в документе. Постановление вступило в силу со дня принятия - 1 декабря. В конце августа в минфине Белоруссии РИА Новости сообщали, что Минск и Москва завершают процедуры, необходимые для подписания соглашения, которое "направлено на упрощение выхода эмитентов Республики Беларусь и России на финансовые рынки двух стран и расширение инструментов фондового рынка". В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения с РФ о проспектах ценных бумаг. Указ предоставил правительству Белоруссии полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешая при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. В октябре прошлого года минфин России сообщал, что РФ и Белоруссия обсуждают механизм взаимного признания эмиссионных документов, работа ведется в рамках договора о создании Союзного государства. Требования к информации, содержащейся в проспекте эмиссии, необходимой для принятия уполномоченным органом принимающей стороны о допуске эмитента к рынку предусматриваются проектом готовящегося соглашения с учетом требований, предъявляемых законодательством Белоруссии и РФ, отмечали тогда в российском минфине.
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, евразийский экономический союз
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Минск дал право послу в России подписать договор о проспектах ценных бумаг
Минск уполномочил посла в России подписать договор о проспектах ценных бумаг
МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Правительство Белоруссии уполномочило посла страны в Москве Дмитрия Крутого на подписание с Россией соглашения о проспектах ценных бумаг, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале республики постановлении Совета министров.
«
"Уполномочить чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству полномочного представителя Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специального представителя Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности Крутого Дмитрия Николаевича на подписание соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг", - говорится в документе.
Постановление вступило в силу со дня принятия - 1 декабря.
В конце августа в минфине Белоруссии РИА Новости сообщали, что Минск и Москва завершают процедуры, необходимые для подписания соглашения, которое "направлено на упрощение выхода эмитентов Республики Беларусь и России на финансовые рынки двух стран и расширение инструментов фондового рынка".
В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко
одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения с РФ о проспектах ценных бумаг. Указ предоставил правительству Белоруссии полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешая при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
В октябре прошлого года минфин России сообщал, что РФ и Белоруссия обсуждают механизм взаимного признания эмиссионных документов, работа ведется в рамках договора о создании Союзного государства. Требования к информации, содержащейся в проспекте эмиссии, необходимой для принятия уполномоченным органом принимающей стороны о допуске эмитента к рынку предусматриваются проектом готовящегося соглашения с учетом требований, предъявляемых законодательством Белоруссии и РФ, отмечали тогда в российском минфине.
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