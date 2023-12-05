На ВДНХ торжественно завершилось автопутешествие Байкал – Москва
На ВДНХ прошла торжественная церемония завершения автопробега Байкал – Москва
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва"
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Автомобиль года в России" торжественно завершил проект "Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва", участники проехали свыше семи тысяч километров, сообщает пресс-служба национальной премии.
Путешествие прошло на гибридных автомобилях, экипажи попутно заезжали в крупнейшие города и встречались с ведущими активистами экологических движений регионов.
На ВДНХ участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" выступили на выставке-форуме "Россия".
Руководитель национальной премии "Автомобиль Года в России" Владимир Безукладников рассказал, что проект имеет высокую социальную значимость.
"Машина является сегодня серьезным источником загрязнения окружающей среды. Только за один год на один автомобиль в среднем приходится выбросов около 800 килограмм оксида углерода, – сказал главный редактор медиапортала "Автомобиль Года" Алексей Грамматчиков. – Выбросы от традиционного автотранспорта сейчас являются ключевым источником загрязнения современных мегаполисов: 80 – 90 процентов. И мы этим дышим".
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" и их автомобили на ВДНХ
Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" и их автомобили на ВДНХ
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
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© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" на выставке-форуме "Россия"
Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" на выставке-форуме "Россия"
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
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© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"Автомобили участников "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва"
Автомобили участников "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва"
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
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Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" и их автомобили на ВДНХ
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
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Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" на выставке-форуме "Россия"
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
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Автомобили участников "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва"
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
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По его словам, справиться с этой проблемой поможет распространение электрокаров и гибридов.
"Мы увидели своими глазами, что дороги и инфраструктура в российских регионах активно развиваются, это дает новые возможности большому числу автолюбителей открыть для себя уникальные уголки нашей страны", – отметил журналист, телерадиоведущий, автор сценария документального сериала о большом путешествии Федор Буцко.
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
Вид на трассу во время путешествия Байкал – Москва
Вид на трассу во время путешествия Байкал – Москва
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
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© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва"
Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва"
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
2 из 5
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва
Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
3 из 5
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
Во время путешествия Байкал – Москва
Во время путешествия Байкал – Москва
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
4 из 5
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
Дороги Большого Путешествия Авто Года: Байкал – Москва
Дороги Большого Путешествия Авто Года: Байкал – Москва
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
5 из 5
Вид на трассу во время путешествия Байкал – Москва
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
1 из 5
Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва"
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
2 из 5
Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
3 из 5
Во время путешествия Байкал – Москва
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
4 из 5
Дороги Большого Путешествия Авто Года: Байкал – Москва
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
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Посетители выставки смогли увидеть автомобили, участвующие в этом приключении. Зрителям представили трейлер сериала, снятый Творческой студией "Авто Года" о красотах России.
Подведение итогов "Большого путешествия "Авто Года": Байкал – Москва" состоится 6 декабря на пресс-конференции в ММПЦ "Россия Сегодня".