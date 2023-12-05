https://ria.ru/20231205/avtoputeshestvie-1913874342.html

На ВДНХ торжественно завершилось автопутешествие Байкал – Москва

На ВДНХ торжественно завершилось автопутешествие Байкал – Москва - РИА Новости, 05.12.2023

На ВДНХ торжественно завершилось автопутешествие Байкал – Москва

"Автомобиль года в России" торжественно завершил проект "Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва", участники проехали свыше семи тысяч километров,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:21

2023-12-05T14:21

2023-12-05T14:21

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Автомобиль года в России" торжественно завершил проект "Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва", участники проехали свыше семи тысяч километров, сообщает пресс-служба национальной премии.Путешествие прошло на гибридных автомобилях, экипажи попутно заезжали в крупнейшие города и встречались с ведущими активистами экологических движений регионов.На ВДНХ участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" выступили на выставке-форуме "Россия".Руководитель национальной премии "Автомобиль Года в России" Владимир Безукладников рассказал, что проект имеет высокую социальную значимость."Машина является сегодня серьезным источником загрязнения окружающей среды. Только за один год на один автомобиль в среднем приходится выбросов около 800 килограмм оксида углерода, – сказал главный редактор медиапортала "Автомобиль Года" Алексей Грамматчиков. – Выбросы от традиционного автотранспорта сейчас являются ключевым источником загрязнения современных мегаполисов: 80 – 90 процентов. И мы этим дышим".По его словам, справиться с этой проблемой поможет распространение электрокаров и гибридов."Мы увидели своими глазами, что дороги и инфраструктура в российских регионах активно развиваются, это дает новые возможности большому числу автолюбителей открыть для себя уникальные уголки нашей страны", – отметил журналист, телерадиоведущий, автор сценария документального сериала о большом путешествии Федор Буцко.Посетители выставки смогли увидеть автомобили, участвующие в этом приключении. Зрителям представили трейлер сериала, снятый Творческой студией "Авто Года" о красотах России.Подведение итогов "Большого путешествия "Авто Года": Байкал – Москва" состоится 6 декабря на пресс-конференции в ММПЦ "Россия Сегодня".

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