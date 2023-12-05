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На ВДНХ торжественно завершилось автопутешествие Байкал – Москва - РИА Новости, 05.12.2023
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Туризм
 
14:21 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/avtoputeshestvie-1913874342.html
На ВДНХ торжественно завершилось автопутешествие Байкал – Москва
На ВДНХ торжественно завершилось автопутешествие Байкал – Москва - РИА Новости, 05.12.2023
На ВДНХ торжественно завершилось автопутешествие Байкал – Москва
"Автомобиль года в России" торжественно завершил проект "Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва", участники проехали свыше семи тысяч километров,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:21
2023-12-05T14:21
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Автомобиль года в России" торжественно завершил проект "Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва", участники проехали свыше семи тысяч километров, сообщает пресс-служба национальной премии.Путешествие прошло на гибридных автомобилях, экипажи попутно заезжали в крупнейшие города и встречались с ведущими активистами экологических движений регионов.На ВДНХ участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" выступили на выставке-форуме "Россия".Руководитель национальной премии "Автомобиль Года в России" Владимир Безукладников рассказал, что проект имеет высокую социальную значимость."Машина является сегодня серьезным источником загрязнения окружающей среды. Только за один год на один автомобиль в среднем приходится выбросов около 800 килограмм оксида углерода, – сказал главный редактор медиапортала "Автомобиль Года" Алексей Грамматчиков. – Выбросы от традиционного автотранспорта сейчас являются ключевым источником загрязнения современных мегаполисов: 80 – 90 процентов. И мы этим дышим".По его словам, справиться с этой проблемой поможет распространение электрокаров и гибридов."Мы увидели своими глазами, что дороги и инфраструктура в российских регионах активно развиваются, это дает новые возможности большому числу автолюбителей открыть для себя уникальные уголки нашей страны", – отметил журналист, телерадиоведущий, автор сценария документального сериала о большом путешествии Федор Буцко.Посетители выставки смогли увидеть автомобили, участвующие в этом приключении. Зрителям представили трейлер сериала, снятый Творческой студией "Авто Года" о красотах России.Подведение итогов "Большого путешествия "Авто Года": Байкал – Москва" состоится 6 декабря на пресс-конференции в ММПЦ "Россия Сегодня".
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туризм, новости - туризм, туристы, байкал, москва, вднх, автомобили
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Байкал, Москва, ВДНХ, Автомобили
На ВДНХ торжественно завершилось автопутешествие Байкал – Москва

На ВДНХ прошла торжественная церемония завершения автопробега Байкал – Москва

© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва"
Участники Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Автомобиль года в России" торжественно завершил проект "Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва", участники проехали свыше семи тысяч километров, сообщает пресс-служба национальной премии.
Путешествие прошло на гибридных автомобилях, экипажи попутно заезжали в крупнейшие города и встречались с ведущими активистами экологических движений регионов.
На ВДНХ участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" выступили на выставке-форуме "Россия".
Руководитель национальной премии "Автомобиль Года в России" Владимир Безукладников рассказал, что проект имеет высокую социальную значимость.
"Машина является сегодня серьезным источником загрязнения окружающей среды. Только за один год на один автомобиль в среднем приходится выбросов около 800 килограмм оксида углерода, – сказал главный редактор медиапортала "Автомобиль Года" Алексей Грамматчиков. – Выбросы от традиционного автотранспорта сейчас являются ключевым источником загрязнения современных мегаполисов: 80 – 90 процентов. И мы этим дышим".
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"

Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" и их автомобили на ВДНХ

Участники Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва на ВДНХ

Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" и их автомобили на ВДНХ

© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
1 из 3
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" на выставке-форуме "Россия"
Участники Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва на выставке-форуме Россия
Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" на выставке-форуме "Россия"
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
2 из 3
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"Автомобили участников "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва"
Автомобили участников Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва
Автомобили участников "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва"
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
3 из 3

Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" и их автомобили на ВДНХ

© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
1 из 3
Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва" на выставке-форуме "Россия"
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
2 из 3
Автомобили участников "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва"
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
3 из 3
По его словам, справиться с этой проблемой поможет распространение электрокаров и гибридов.
"Мы увидели своими глазами, что дороги и инфраструктура в российских регионах активно развиваются, это дает новые возможности большому числу автолюбителей открыть для себя уникальные уголки нашей страны", – отметил журналист, телерадиоведущий, автор сценария документального сериала о большом путешествии Федор Буцко.
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"

Вид на трассу во время путешествия Байкал – Москва

Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва

Вид на трассу во время путешествия Байкал – Москва

© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
1 из 5
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва"
Участники Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва
Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва"
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
2 из 5
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва
Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва
Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
3 из 5
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"

Во время путешествия Байкал – Москва

Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва

Во время путешествия Байкал – Москва

© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
4 из 5
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"

Дороги Большого Путешествия Авто Года: Байкал – Москва

Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва

Дороги Большого Путешествия Авто Года: Байкал – Москва

© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
5 из 5

Вид на трассу во время путешествия Байкал – Москва

© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
1 из 5
Участники "Большого путешествия Авто Года: Байкал – Москва"
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
2 из 5
Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва
© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
3 из 5

Во время путешествия Байкал – Москва

© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
4 из 5

Дороги Большого Путешествия Авто Года: Байкал – Москва

© Фото : Пресс-служба Национальной Премии "Автомобиль Года в России"
5 из 5
Посетители выставки смогли увидеть автомобили, участвующие в этом приключении. Зрителям представили трейлер сериала, снятый Творческой студией "Авто Года" о красотах России.
Подведение итогов "Большого путешествия "Авто Года": Байкал – Москва" состоится 6 декабря на пресс-конференции в ММПЦ "Россия Сегодня".
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