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Губернатор Камчатки передал участникам спецоперации автомобили - РИА Новости, 05.12.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
11:12 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/avtomobili-1913822095.html
Губернатор Камчатки передал участникам спецоперации автомобили
Губернатор Камчатки передал участникам спецоперации автомобили - РИА Новости, 05.12.2023
Губернатор Камчатки передал участникам спецоперации автомобили
Губернатор Камчатки Владимир Солодов передал участникам спецоперации четыре автомобиля и необходимое оборудование, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:12
2023-12-05T11:12
камчатский край
камчатский край
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов передал участникам спецоперации четыре автомобиля и необходимое оборудование, сообщила пресс-служба правительства региона. "Важной составляющей является поддержка наших военнослужащих, которые находятся в зоне проведения СВО. В рамках поездки передали четыре автомобиля в 164-ю и 40-ю бригады, а также оборудование, которое в первую очередь необходимо. Важно до конца года определить, какая потребность есть, в том числе с учётом зимнего периода и завершить закупки, чтобы успеть передать партию помощи на передовую", - отметил Солодов. Автомобили, переданные военнослужащим, предназначены, в том числе, для медицинской службы. Для этого на борта "буханок" нанесены специальные трафаретные надписи "Медслужба". Транспорт будет использоваться для доставки пострадавших бойцов в госпитали или медпункты. Кроме того, в составе груза - дизельные генераторы, терминалы спутниковой системы связи, радиостанции, тепловизионные прицелы и другое оборудование.
https://ria.ru/20231204/vosstanovlenie_dnr-1913527951.html
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камчатский край, владимир солодов
Камчатский край, Камчатский край, Владимир Солодов

Губернатор Камчатки передал участникам спецоперации автомобили

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов передал участникам спецоперации четыре автомобиля и необходимое оборудование, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Важной составляющей является поддержка наших военнослужащих, которые находятся в зоне проведения СВО. В рамках поездки передали четыре автомобиля в 164-ю и 40-ю бригады, а также оборудование, которое в первую очередь необходимо. Важно до конца года определить, какая потребность есть, в том числе с учётом зимнего периода и завершить закупки, чтобы успеть передать партию помощи на передовую", - отметил Солодов.
Автомобили, переданные военнослужащим, предназначены, в том числе, для медицинской службы. Для этого на борта "буханок" нанесены специальные трафаретные надписи "Медслужба". Транспорт будет использоваться для доставки пострадавших бойцов в госпитали или медпункты. Кроме того, в составе груза - дизельные генераторы, терминалы спутниковой системы связи, радиостанции, тепловизионные прицелы и другое оборудование.
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Камчатский крайКамчатский крайВладимир Солодов
 
 
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