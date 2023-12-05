https://ria.ru/20231205/avtomobili-1913822095.html

Губернатор Камчатки передал участникам спецоперации автомобили

Губернатор Камчатки передал участникам спецоперации автомобили - РИА Новости, 05.12.2023

Губернатор Камчатки передал участникам спецоперации автомобили

Губернатор Камчатки Владимир Солодов передал участникам спецоперации четыре автомобиля и необходимое оборудование, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:12

2023-12-05T11:12

2023-12-05T11:12

камчатский край

камчатский край

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов передал участникам спецоперации четыре автомобиля и необходимое оборудование, сообщила пресс-служба правительства региона. "Важной составляющей является поддержка наших военнослужащих, которые находятся в зоне проведения СВО. В рамках поездки передали четыре автомобиля в 164-ю и 40-ю бригады, а также оборудование, которое в первую очередь необходимо. Важно до конца года определить, какая потребность есть, в том числе с учётом зимнего периода и завершить закупки, чтобы успеть передать партию помощи на передовую", - отметил Солодов. Автомобили, переданные военнослужащим, предназначены, в том числе, для медицинской службы. Для этого на борта "буханок" нанесены специальные трафаретные надписи "Медслужба". Транспорт будет использоваться для доставки пострадавших бойцов в госпитали или медпункты. Кроме того, в составе груза - дизельные генераторы, терминалы спутниковой системы связи, радиостанции, тепловизионные прицелы и другое оборудование.

https://ria.ru/20231204/vosstanovlenie_dnr-1913527951.html

камчатский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

камчатский край, владимир солодов