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Школы Мурманской области получили 12 новых автобусов - РИА Новости, 05.12.2023
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Мурманская область
 
17:42 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/avtobusy-1913951057.html
Школы Мурманской области получили 12 новых автобусов
Школы Мурманской области получили 12 новых автобусов - РИА Новости, 05.12.2023
Школы Мурманской области получили 12 новых автобусов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис передал представителям заполярных муниципалитетов ключи от 12 новых школьных автобусов, приобретенных в рамках... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:42
2023-12-05T17:42
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
мурманск
мончегорск
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МУРМАНСК, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис передал представителям заполярных муниципалитетов ключи от 12 новых школьных автобусов, приобретенных в рамках реализации стратегического плана "На Севере – жить", сообщило министерство информационной политики области. "Ключи от новых автобусов вместимостью от 10 до 31 места получили представители администраций пяти муниципальных образований – Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, ЗАТО Заозерск и Печенгского округа", - говорится в сообщении. Как отметили в министерстве, таким образом в Кольском Заполярье продолжается системная работа, направленная на обеспечение безопасности при организованных перевозках детей. Одним из важнейших направлений работы является обновление автопарка школьных автобусов. Всего за четыре года закуплено 76 школьных автобусов, в том числе 21 автобус – в 2023 году. Девять автобусов закупили в первой половине нынешнего года за счет средств федерального бюджета. Еще двенадцать – в конце года. "Нам удалось в значительной степени удовлетворить потребность в новых автобусах, однако мы будет постепенно выводить из эксплуатации транспорт, который был закуплен несколько лет назад, и регулярно обновлять автопарк", – отметил глава региона и поблагодарил правительство РФ и президента Владимира Путина за помощь региону в части закупки школьных автобусов. Сообщается, что переданные автобусы соответствует современным требованиям – они оснащены тахографами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, маячками желтого или оранжевого цветов. Муниципальные образования могут самостоятельно заявлять о необходимости поставить новые школьные автобусы, чтобы создать комфортные условия для передвижения детей не только к местам обучения, но и на различные мероприятия. "Уже в следующем году мы продолжим принимать заявки на новый транспорт для школ региона", – рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, слова которой приводятся в сообщении. В министерстве подчеркнули, что проводимая работа обеспечивает соответствие всех автобусов требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, а также расширяет возможности их использования: повышает доступность образовательных и культурных мероприятий, в том числе для школ, расположенных в отдаленных населенных пунктах.
https://ria.ru/20231201/murmansk-1913096586.html
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мурманская область, андрей чибис, мурманск, мончегорск
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманск, Мончегорск

Школы Мурманской области получили 12 новых автобусов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на Мурманск
Вид на Мурманск - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис передал представителям заполярных муниципалитетов ключи от 12 новых школьных автобусов, приобретенных в рамках реализации стратегического плана "На Севере – жить", сообщило министерство информационной политики области.
"Ключи от новых автобусов вместимостью от 10 до 31 места получили представители администраций пяти муниципальных образований – Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, ЗАТО Заозерск и Печенгского округа", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, таким образом в Кольском Заполярье продолжается системная работа, направленная на обеспечение безопасности при организованных перевозках детей. Одним из важнейших направлений работы является обновление автопарка школьных автобусов.
Всего за четыре года закуплено 76 школьных автобусов, в том числе 21 автобус – в 2023 году. Девять автобусов закупили в первой половине нынешнего года за счет средств федерального бюджета. Еще двенадцать – в конце года.
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Мурманские власти рассказали о реализации плана "На Севере – жить"
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"Нам удалось в значительной степени удовлетворить потребность в новых автобусах, однако мы будет постепенно выводить из эксплуатации транспорт, который был закуплен несколько лет назад, и регулярно обновлять автопарк", – отметил глава региона и поблагодарил правительство РФ и президента Владимира Путина за помощь региону в части закупки школьных автобусов.
Сообщается, что переданные автобусы соответствует современным требованиям – они оснащены тахографами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, маячками желтого или оранжевого цветов. Муниципальные образования могут самостоятельно заявлять о необходимости поставить новые школьные автобусы, чтобы создать комфортные условия для передвижения детей не только к местам обучения, но и на различные мероприятия. "Уже в следующем году мы продолжим принимать заявки на новый транспорт для школ региона", – рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, слова которой приводятся в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что проводимая работа обеспечивает соответствие всех автобусов требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, а также расширяет возможности их использования: повышает доступность образовательных и культурных мероприятий, в том числе для школ, расположенных в отдаленных населенных пунктах.
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Мурманская областьМурманская областьАндрей ЧибисМурманскМончегорск
 
 
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