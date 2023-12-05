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Рейс из Москвы в узбекский Термез экстренно сел в Актобе
Рейс из Москвы в узбекский Термез экстренно сел в Актобе - РИА Новости, 05.12.2023
Рейс из Москвы в узбекский Термез экстренно сел в Актобе
Рейс Uzbekistan Airways из Москвы в узбекский Термез во вторник экстренно сел в казахстанском Актобе из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщает... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:08
2023-12-05T14:08
2023-12-05T14:08
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ТАШКЕНТ, 5 дек – РИА Новости. Рейс Uzbekistan Airways из Москвы в узбекский Термез во вторник экстренно сел в казахстанском Актобе из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports. "Рейс HY9610 Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Москва – Термез, ушел на запасной аэродром в международный аэропорт Актобе (Казахстан) по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров", – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan Airports. По данным пресс-службы, самолет в штатном режиме приземлился в Актобе в 14.28 (12.28 мск), экипаж запросил скорую помощь к борту. "Планируется, что воздушное судно вылетит в аэропорт назначения в ближайшее время", – добавили в Uzbekistan Airports.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, авиарейсы, Узбекистан
Рейс из Москвы в узбекский Термез экстренно сел в Актобе
Рейс из Москвы в Термез сел в Актобе из-за ухудшения здоровья пассажира