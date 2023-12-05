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Авиакомпанию оштрафовали за задержку вылета из Иркутска в Таиланд - РИА Новости, 05.12.2023
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Туризм
 
15:03 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/aviareys-1913859107.html
Авиакомпанию оштрафовали за задержку вылета из Иркутска в Таиланд
Авиакомпанию оштрафовали за задержку вылета из Иркутска в Таиланд - РИА Новости, 05.12.2023
Авиакомпанию оштрафовали за задержку вылета из Иркутска в Таиланд
Оренбургский авиаперевозчик "Икар" привлечен к административной ответственности за длительную задержку вылета чартерного рейса из Иркутска на Пхукет, сообщает... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:03
2023-12-05T15:03
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Оренбургский авиаперевозчик "Икар" привлечен к административной ответственности за длительную задержку вылета чартерного рейса из Иркутска на Пхукет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Ведомством установлено, что 24 сентября 2023 года в аэропорту Иркутска произошла задержка вылета чартерного авиарейса "ИКАР" в Таиланд. Его перенесли на 27 сентября из-за технической неисправности воздушного судна. Общая задержка рейса составила свыше 72 часов. При этом в нарушение Федеральных авиационных правил информация о задержке вылета рейса и ее причинах пассажирам не была предоставлена, наличие резервного воздушного судна не обеспечено.Первый заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора внес директору авиакомпании представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В отношении авиаперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных требований).По результатам рассмотрения назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Иркутск, Таиланд, Пхукет (остров)
Авиакомпанию оштрафовали за задержку вылета из Иркутска в Таиланд

Авиакомпанию "Икар" оштрафовали за трехдневную задержку рейса на Пхукет

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта в Иркутске
Здание аэропорта в Иркутске - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Оренбургский авиаперевозчик "Икар" привлечен к административной ответственности за длительную задержку вылета чартерного рейса из Иркутска на Пхукет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ведомством установлено, что 24 сентября 2023 года в аэропорту Иркутска произошла задержка вылета чартерного авиарейса "ИКАР" в Таиланд. Его перенесли на 27 сентября из-за технической неисправности воздушного судна. Общая задержка рейса составила свыше 72 часов. При этом в нарушение Федеральных авиационных правил информация о задержке вылета рейса и ее причинах пассажирам не была предоставлена, наличие резервного воздушного судна не обеспечено.
Первый заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора внес директору авиакомпании представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В отношении авиаперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных требований).
По результатам рассмотрения назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.
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