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Авиакомпанию оштрафовали за задержку вылета из Иркутска в Таиланд

Авиакомпанию оштрафовали за задержку вылета из Иркутска в Таиланд - РИА Новости, 05.12.2023

Авиакомпанию оштрафовали за задержку вылета из Иркутска в Таиланд

Оренбургский авиаперевозчик "Икар" привлечен к административной ответственности за длительную задержку вылета чартерного рейса из Иркутска на Пхукет, сообщает... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:03

2023-12-05T15:03

2023-12-05T15:03

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Оренбургский авиаперевозчик "Икар" привлечен к административной ответственности за длительную задержку вылета чартерного рейса из Иркутска на Пхукет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Ведомством установлено, что 24 сентября 2023 года в аэропорту Иркутска произошла задержка вылета чартерного авиарейса "ИКАР" в Таиланд. Его перенесли на 27 сентября из-за технической неисправности воздушного судна. Общая задержка рейса составила свыше 72 часов. При этом в нарушение Федеральных авиационных правил информация о задержке вылета рейса и ее причинах пассажирам не была предоставлена, наличие резервного воздушного судна не обеспечено.Первый заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора внес директору авиакомпании представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В отношении авиаперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных требований).По результатам рассмотрения назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

https://ria.ru/20231204/aviareysy-1913597376.html

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