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На Донецком направлении отбили четыре атаки украинских военных
На Донецком направлении отбили четыре атаки украинских военных - РИА Новости, 05.12.2023
На Донецком направлении отбили четыре атаки украинских военных
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отбила 4 атаки, уничтожила до 270 военных и 2 единицы техники ВСУ, сообщили во вторник в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:21
2023-12-05T14:21
2023-12-05T14:25
специальная военная операция на украине
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клещеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отбила 4 атаки, уничтожила до 270 военных и 2 единицы техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 270 военнослужащих и две боевые бронированные машины", - сообщили в ведомстве.
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россия, клещеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Вооруженные силы Украины
На Донецком направлении отбили четыре атаки украинских военных
Минобороны: ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении