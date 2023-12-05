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На Донецком направлении отбили четыре атаки украинских военных

На Донецком направлении отбили четыре атаки украинских военных - РИА Новости, 05.12.2023

На Донецком направлении отбили четыре атаки украинских военных

Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отбила 4 атаки, уничтожила до 270 военных и 2 единицы техники ВСУ, сообщили во вторник в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:21

2023-12-05T14:21

2023-12-05T14:25

специальная военная операция на украине

россия

клещеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отбила 4 атаки, уничтожила до 270 военных и 2 единицы техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 270 военнослужащих и две боевые бронированные машины", - сообщили в ведомстве.

россия

клещеевка

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россия, клещеевка, вооруженные силы украины