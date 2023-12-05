https://ria.ru/20231205/ataka-1913851220.html
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника - РИА Новости, 05.12.2023
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:39
2023-12-05T12:39
2023-12-05T12:39
специальная военная операция на украине
горловка
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донецк
сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 9.10 по 11.30 выпустили в общей сложности 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231205/obstrel-1913805224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол, Происшествия
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника
Украинские войска сбросили боеприпас ВОП с беспилотника в Горловке