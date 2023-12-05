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Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/ataka-1913851220.html
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника - РИА Новости, 05.12.2023
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:39
2023-12-05T12:39
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 9.10 по 11.30 выпустили в общей сложности 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231205/obstrel-1913805224.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол, Происшествия
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника

Украинские войска сбросили боеприпас ВОП с беспилотника в Горловке

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска с 9.10 по 11.30 выпустили в общей сложности 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККСтиролПроисшествия
 
 
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