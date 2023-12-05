https://ria.ru/20231205/ataka-1913851220.html

Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника

Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника - РИА Новости, 05.12.2023

Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:39

2023-12-05T12:39

2023-12-05T12:39

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 9.10 по 11.30 выпустили в общей сложности 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231205/obstrel-1913805224.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, происшествия