https://ria.ru/20231205/artemovskoe-1913851368.html

Российские отряды зачищают лесопосадки около Артемовского в ДНР

Российские отряды зачищают лесопосадки около Артемовского в ДНР - РИА Новости, 05.12.2023

Российские отряды зачищают лесопосадки около Артемовского в ДНР

Отряды подразделения "Север-V" зачищают лесопосадки под Артемовским в ДНР, заявил РИА Новости представитель добровольческо-штурмового корпуса. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:39

2023-12-05T12:39

2023-12-05T14:01

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

соледар

артемовск

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ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Отряды подразделения "Север-V" зачищают лесопосадки под Артемовским в ДНР, заявил РИА Новости представитель добровольческо-штурмового корпуса."В основном сейчас идет зачистка укрепрайонов, зачистка идет лесополос, которые были вокруг дороги (путь снабжения украинских войск в направлении Артемовск — Соледар. — Прим. ред.). И сейчас уничтожаются опорные пункты противника. В принципе, можно говорить, что наступление в рамках тактического замысла успешно развивается", — отметил собеседник агентства.О том, что российские добровольцы перерезали основной путь снабжения украинской группировки войск на Артемовско-Соледарском участке фронта, рассказал накануне РИА Новости представитель корпуса, помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов.Минобороны сообщало, что Южная группировка войск взяла под контроль населенный пункт Артемовское в ДНР в конце ноября.

https://ria.ru/20231204/artemovsk-1913525846.html

россия

донецкая народная республика

украина

соледар

артемовск

артемовский

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, соледар, артемовск, артемовский