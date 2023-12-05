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Российские отряды зачищают лесопосадки около Артемовского в ДНР - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 05.12.2023 (обновлено: 14:01 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/artemovskoe-1913851368.html
Российские отряды зачищают лесопосадки около Артемовского в ДНР
Российские отряды зачищают лесопосадки около Артемовского в ДНР - РИА Новости, 05.12.2023
Российские отряды зачищают лесопосадки около Артемовского в ДНР
Отряды подразделения "Север-V" зачищают лесопосадки под Артемовским в ДНР, заявил РИА Новости представитель добровольческо-штурмового корпуса. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:39
2023-12-05T14:01
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
соледар
артемовск
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ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Отряды подразделения "Север-V" зачищают лесопосадки под Артемовским в ДНР, заявил РИА Новости представитель добровольческо-штурмового корпуса.&quot;В основном сейчас идет зачистка укрепрайонов, зачистка идет лесополос, которые были вокруг дороги (путь снабжения украинских войск в направлении Артемовск — Соледар. — Прим. ред.). И сейчас уничтожаются опорные пункты противника. В принципе, можно говорить, что наступление в рамках тактического замысла успешно развивается&quot;, — отметил собеседник агентства.О том, что российские добровольцы перерезали основной путь снабжения украинской группировки войск на Артемовско-Соледарском участке фронта, рассказал накануне РИА Новости представитель корпуса, помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов.Минобороны сообщало, что Южная группировка войск взяла под контроль населенный пункт Артемовское в ДНР в конце ноября.
https://ria.ru/20231204/artemovsk-1913525846.html
россия
донецкая народная республика
украина
соледар
артемовск
артемовский
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безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, соледар, артемовск, артемовский
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Соледар, Артемовск, Артемовский
Российские отряды зачищают лесопосадки около Артемовского в ДНР

Отряды подразделения "Север-V" зачищают лесопосадки около Артемовского в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на Артемовском тактическом направлении
Военнослужащий ВС России на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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Военнослужащий ВС России на Артемовском тактическом направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Отряды подразделения "Север-V" зачищают лесопосадки под Артемовским в ДНР, заявил РИА Новости представитель добровольческо-штурмового корпуса.
«

"В основном сейчас идет зачистка укрепрайонов, зачистка идет лесополос, которые были вокруг дороги (путь снабжения украинских войск в направлении Артемовск — Соледар. — Прим. ред.). И сейчас уничтожаются опорные пункты противника. В принципе, можно говорить, что наступление в рамках тактического замысла успешно развивается", — отметил собеседник агентства.

Артемовское (Хромово) — поселок к западу от Артемовска. Во время боев за город через него проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ.

О том, что российские добровольцы перерезали основной путь снабжения украинской группировки войск на Артемовско-Соледарском участке фронта, рассказал накануне РИА Новости представитель корпуса, помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов.
Минобороны сообщало, что Южная группировка войск взяла под контроль населенный пункт Артемовское в ДНР в конце ноября.
Штурм поселка Артемовское на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Минобороны показали, как боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское
Вчера, 04:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСоледарАртемовскАртемовский
 
 
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