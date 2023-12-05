https://ria.ru/20231205/artemovskoe-1913851368.html
Российские отряды зачищают лесопосадки около Артемовского в ДНР
Российские отряды зачищают лесопосадки около Артемовского в ДНР - РИА Новости, 05.12.2023
Российские отряды зачищают лесопосадки около Артемовского в ДНР
Отряды подразделения "Север-V" зачищают лесопосадки под Артемовским в ДНР, заявил РИА Новости представитель добровольческо-штурмового корпуса. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:39
2023-12-05T12:39
2023-12-05T14:01
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безопасность
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артемовск
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ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Отряды подразделения "Север-V" зачищают лесопосадки под Артемовским в ДНР, заявил РИА Новости представитель добровольческо-штурмового корпуса."В основном сейчас идет зачистка укрепрайонов, зачистка идет лесополос, которые были вокруг дороги (путь снабжения украинских войск в направлении Артемовск — Соледар. — Прим. ред.). И сейчас уничтожаются опорные пункты противника. В принципе, можно говорить, что наступление в рамках тактического замысла успешно развивается", — отметил собеседник агентства.О том, что российские добровольцы перерезали основной путь снабжения украинской группировки войск на Артемовско-Соледарском участке фронта, рассказал накануне РИА Новости представитель корпуса, помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов.Минобороны сообщало, что Южная группировка войск взяла под контроль населенный пункт Артемовское в ДНР в конце ноября.
https://ria.ru/20231204/artemovsk-1913525846.html
россия
донецкая народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские отряды зачищают лесопосадки около Артемовского в ДНР
Отряды подразделения "Север-V" зачищают лесопосадки около Артемовского в ДНР