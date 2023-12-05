https://ria.ru/20231205/armeniya-1913802903.html

Секретарь СБ Армении встретился с зампомощника главы Пентагона

Секретарь СБ Армении встретился с зампомощника главы Пентагона - РИА Новости, 05.12.2023

Секретарь СБ Армении встретился с зампомощника главы Пентагона

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что обсудил с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер вопросы оборонного... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T09:35

2023-12-05T09:35

2023-12-05T09:35

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ЕРЕВАН, 5 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что обсудил с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер вопросы оборонного сотрудничества. "В ходе рабочего визита в США встретился с... Лорой Купер. Мы обсудили вопросы двустороннего оборонного сотрудничества и подчеркнули необходимость обеспечения стабильности в нашем регионе (Южного Кавказа - ред.)", - написал Григорян на своей странице в соцсетях. Он добавил, что рассмотрел с зампомощника главы военного ведомства США реализацию двусторонних совместных программ, сотрудничество и углубление взаимодействия между вооруженными силами Армении и США в рамках миротворческой деятельности. "Мы подчеркнули важность работы, направленной на повышение демократического управления и подотчетности вооруженных сил Армении", - отметил Григорян.

https://ria.ru/20231201/vstrecha-1913240450.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, армения, армен григорян, министерство обороны сша