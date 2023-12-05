https://ria.ru/20231205/armeniya-1913802903.html
Секретарь СБ Армении встретился с зампомощника главы Пентагона
Секретарь СБ Армении встретился с зампомощника главы Пентагона - РИА Новости, 05.12.2023
Секретарь СБ Армении встретился с зампомощника главы Пентагона
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что обсудил с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер вопросы оборонного... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:35
2023-12-05T09:35
2023-12-05T09:35
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ЕРЕВАН, 5 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что обсудил с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер вопросы оборонного сотрудничества. "В ходе рабочего визита в США встретился с... Лорой Купер. Мы обсудили вопросы двустороннего оборонного сотрудничества и подчеркнули необходимость обеспечения стабильности в нашем регионе (Южного Кавказа - ред.)", - написал Григорян на своей странице в соцсетях. Он добавил, что рассмотрел с зампомощника главы военного ведомства США реализацию двусторонних совместных программ, сотрудничество и углубление взаимодействия между вооруженными силами Армении и США в рамках миротворческой деятельности. "Мы подчеркнули важность работы, направленной на повышение демократического управления и подотчетности вооруженных сил Армении", - отметил Григорян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, армения, армен григорян, министерство обороны сша
В мире, США, Армения, Армен Григорян, Министерство обороны США
Секретарь СБ Армении встретился с зампомощника главы Пентагона
Секретарь СБ Армении обсудил сотрудничество с зампомощника главы Пентагона
ЕРЕВАН, 5 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что обсудил с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер вопросы оборонного сотрудничества.
"В ходе рабочего визита в США встретился с... Лорой Купер. Мы обсудили вопросы двустороннего оборонного сотрудничества и подчеркнули необходимость обеспечения стабильности в нашем регионе (Южного Кавказа - ред.)", - написал Григорян на своей странице в соцсетях.
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Он добавил, что рассмотрел с зампомощника главы военного ведомства США реализацию двусторонних совместных программ, сотрудничество и углубление взаимодействия между вооруженными силами Армении и США в рамках миротворческой деятельности.
"Мы подчеркнули важность работы, направленной на повышение демократического управления и подотчетности вооруженных сил Армении", - отметил Григорян.
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