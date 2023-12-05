https://ria.ru/20231205/arenda-1913836466.html
Арендное жилье. Договор, прописка, конфликты с хозяином
Арендное жилье. Договор, прописка, конфликты с хозяином - РИА Новости, 05.12.2023
Арендное жилье. Договор, прописка, конфликты с хозяином
Где и как искать идеального арендатора и арендодателя? Как составить рабочий и надежный договор аренды? Из-за чего съемщик и хозяин квартиры конфликтуют чаще всего и как избежать незаконного выселения?
2023-12-05T12:00
2023-12-05T12:00
2023-12-05T12:00
пятый угол
подкаст
аренда
недвижимость
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Арендное жилье. Договор, прописка, конфликты с хозяином
Где и как искать идеального арендатора и арендодателя? Как составить рабочий и надежный договор аренды? Из-за чего съемщик и хозяин квартиры конфликтуют чаще всего и как избежать незаконного выселения?
audio/mpeg
Арендное жилье. Договор, прописка, конфликты с хозяином
Где и как искать идеального арендатора и арендодателя? Как составить рабочий и надежный договор аренды? Из-за чего съемщик и хозяин квартиры конфликтуют чаще всего и как избежать незаконного выселения?
audio/mpeg
Аренда жилья – огромный пласт рынка недвижимости, который, казалось бы, успешно регулируется договором между нанимателем и собственником. Однако зачастую даже этот документ не гарантирует идеальных отношений между ними и не уберегает от конфликтов, в результате которых жилец может оказаться на улице. Про "умную аренду" в этом выпуске рассказывают руководитель практики "Недвижимость и строительство" коллегии адвокатов "Регионсервис" Анна Жолобова и риелтор, инвестор и блогер Александр Харыбин.01:26 90% жилья в России сдается без договора01:56 как договор защищает всех03:41 предусмотрен ли штраф за отсутствие договора 05:34 как договор убережёт собственника от оружия05:58 обязательные пункты в договоре 07:29 где взять образец договора08:00 нотариальное заверение – подстраховка или лишняя трата?09:00 договоры найма и аренды – в чем разница10:43 что делать, если арендатор не платит11:50 законно ли сдавать квартиру "только славянам"13:15 как проверить потенциального арендатора на добросовестность14:49 какие документы можно (и нужно ли) запрашивать у арендатора17:14 как защититься от субаренды17:37 видеонаблюдение в квартире под сдачу – законно или нет?20:11 что делать, если съемщик испортил имущество21:08 кто должен платить ЖКУ?21:59 может ли арендатор зарегистрироваться в съемной квартире26:10 может ли собственник выгнать съемщиков из квартиры 27:17 что делать, если арендодатель повышает платуСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.________Монтаж: Олег Чижов
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, аренда, недвижимость, аудио
Пятый угол, Подкаст, Аренда, Недвижимость
Арендное жилье. Договор, прописка, конфликты с хозяином
Где и как искать идеального арендатора и арендодателя? Как составить рабочий и надежный договор аренды? Из-за чего съемщик и хозяин квартиры конфликтуют чаще всего и как избежать незаконного выселения?
Аренда жилья – огромный пласт рынка недвижимости, который, казалось бы, успешно регулируется договором между нанимателем и собственником. Однако зачастую даже этот документ не гарантирует идеальных отношений между ними и не уберегает от конфликтов, в результате которых жилец может оказаться на улице. Про "умную аренду" в этом выпуске рассказывают руководитель практики "Недвижимость и строительство" коллегии адвокатов "Регионсервис" Анна Жолобова и риелтор, инвестор и блогер Александр Харыбин.
01:26 90% жилья в России сдается без договора
01:56 как договор защищает всех
03:41 предусмотрен ли штраф за отсутствие договора
05:34 как договор убережёт собственника от оружия
05:58 обязательные пункты в договоре
07:29 где взять образец договора
08:00 нотариальное заверение – подстраховка или лишняя трата?
09:00 договоры найма и аренды – в чем разница
10:43 что делать, если арендатор не платит
11:50 законно ли сдавать квартиру "только славянам"
13:15 как проверить потенциального арендатора на добросовестность
14:49 какие документы можно (и нужно ли) запрашивать у арендатора
17:14 как защититься от субаренды
17:37 видеонаблюдение в квартире под сдачу – законно или нет?
20:11 что делать, если съемщик испортил имущество
21:08 кто должен платить ЖКУ?
21:59 может ли арендатор зарегистрироваться в съемной квартире
26:10 может ли собственник выгнать съемщиков из квартиры
27:17 что делать, если арендодатель повышает плату
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