https://ria.ru/20231205/arenda-1913836466.html

Арендное жилье. Договор, прописка, конфликты с хозяином

Арендное жилье. Договор, прописка, конфликты с хозяином - РИА Новости, 05.12.2023

Арендное жилье. Договор, прописка, конфликты с хозяином

Где и как искать идеального арендатора и арендодателя? Как составить рабочий и надежный договор аренды? Из-за чего съемщик и хозяин квартиры конфликтуют чаще всего и как избежать незаконного выселения?

2023-12-05T12:00

2023-12-05T12:00

2023-12-05T12:00

пятый угол

подкаст

аренда

недвижимость

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Арендное жилье. Договор, прописка, конфликты с хозяином Где и как искать идеального арендатора и арендодателя? Как составить рабочий и надежный договор аренды? Из-за чего съемщик и хозяин квартиры конфликтуют чаще всего и как избежать незаконного выселения? audio/mpeg

Арендное жилье. Договор, прописка, конфликты с хозяином Где и как искать идеального арендатора и арендодателя? Как составить рабочий и надежный договор аренды? Из-за чего съемщик и хозяин квартиры конфликтуют чаще всего и как избежать незаконного выселения? audio/mpeg

Аренда жилья – огромный пласт рынка недвижимости, который, казалось бы, успешно регулируется договором между нанимателем и собственником. Однако зачастую даже этот документ не гарантирует идеальных отношений между ними и не уберегает от конфликтов, в результате которых жилец может оказаться на улице. Про "умную аренду" в этом выпуске рассказывают руководитель практики "Недвижимость и строительство" коллегии адвокатов "Регионсервис" Анна Жолобова и риелтор, инвестор и блогер Александр Харыбин.01:26 90% жилья в России сдается без договора01:56 как договор защищает всех03:41 предусмотрен ли штраф за отсутствие договора 05:34 как договор убережёт собственника от оружия05:58 обязательные пункты в договоре 07:29 где взять образец договора08:00 нотариальное заверение – подстраховка или лишняя трата?09:00 договоры найма и аренды – в чем разница10:43 что делать, если арендатор не платит11:50 законно ли сдавать квартиру "только славянам"13:15 как проверить потенциального арендатора на добросовестность14:49 какие документы можно (и нужно ли) запрашивать у арендатора17:14 как защититься от субаренды17:37 видеонаблюдение в квартире под сдачу – законно или нет?20:11 что делать, если съемщик испортил имущество21:08 кто должен платить ЖКУ?21:59 может ли арендатор зарегистрироваться в съемной квартире26:10 может ли собственник выгнать съемщиков из квартиры 27:17 что делать, если арендодатель повышает платуСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.________Монтаж: Олег Чижов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, аренда, недвижимость, аудио