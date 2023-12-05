https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913980891.html
В Госдуме рассказали о процедуре внесения амнистии
В Госдуме рассказали о процедуре внесения амнистии - РИА Новости, 05.12.2023
В Госдуме рассказали о процедуре внесения амнистии
Председатель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский рассказал РИА Новости о процедуре внесения и принятия амнистии, отметив, что она принимается в трех... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:53
2023-12-05T19:53
2023-12-05T19:53
виктор пинский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский рассказал РИА Новости о процедуре внесения и принятия амнистии, отметив, что она принимается в трех чтениях. "Процедура внесения амнистии такая же, как процедура внесения любого законопроекта. Согласно регламенту вносятся два проекта постановления – об объявлении амнистии и порядке ее применения… Так же, как в случае внесения законопроектов, устанавливается срок для представления отзывов, предложений и замечаний. В 2015 году такой проект постановления в Госдуму вносил президент в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, рассматривался в трех чтениях. Он был принят Госдумой уже через две недели", - сообщил Пинский. Также он отметил, что амнистию имеет право внести любой субъект законодательной инициативы. Необходимые документы при внесении - тексты проектов постановлений и пояснительная записка, добавил он.
https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913838616.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b846f373bb5ad8e86ee0097c4b8bfbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор пинский, госдума рф
Виктор Пинский, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о процедуре внесения амнистии
Председатель комиссии ГД рассказал о процедуре внесения и принятия амнистии