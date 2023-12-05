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В Госдуме рассказали о процедуре внесения амнистии - РИА Новости, 05.12.2023
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19:53 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913980891.html
В Госдуме рассказали о процедуре внесения амнистии
В Госдуме рассказали о процедуре внесения амнистии - РИА Новости, 05.12.2023
В Госдуме рассказали о процедуре внесения амнистии
Председатель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский рассказал РИА Новости о процедуре внесения и принятия амнистии, отметив, что она принимается в трех... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:53
2023-12-05T19:53
виктор пинский
госдума рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский рассказал РИА Новости о процедуре внесения и принятия амнистии, отметив, что она принимается в трех чтениях. "Процедура внесения амнистии такая же, как процедура внесения любого законопроекта. Согласно регламенту вносятся два проекта постановления – об объявлении амнистии и порядке ее применения… Так же, как в случае внесения законопроектов, устанавливается срок для представления отзывов, предложений и замечаний. В 2015 году такой проект постановления в Госдуму вносил президент в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, рассматривался в трех чтениях. Он был принят Госдумой уже через две недели", - сообщил Пинский. Также он отметил, что амнистию имеет право внести любой субъект законодательной инициативы. Необходимые документы при внесении - тексты проектов постановлений и пояснительная записка, добавил он.
https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913838616.html
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виктор пинский, госдума рф
Виктор Пинский, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о процедуре внесения амнистии

Председатель комиссии ГД рассказал о процедуре внесения и принятия амнистии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский рассказал РИА Новости о процедуре внесения и принятия амнистии, отметив, что она принимается в трех чтениях.
«
"Процедура внесения амнистии такая же, как процедура внесения любого законопроекта. Согласно регламенту вносятся два проекта постановления – об объявлении амнистии и порядке ее применения… Так же, как в случае внесения законопроектов, устанавливается срок для представления отзывов, предложений и замечаний. В 2015 году такой проект постановления в Госдуму вносил президент в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, рассматривался в трех чтениях. Он был принят Госдумой уже через две недели", - сообщил Пинский.
Также он отметил, что амнистию имеет право внести любой субъект законодательной инициативы. Необходимые документы при внесении - тексты проектов постановлений и пояснительная записка, добавил он.
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