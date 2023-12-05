https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913980891.html

В Госдуме рассказали о процедуре внесения амнистии

В Госдуме рассказали о процедуре внесения амнистии - РИА Новости, 05.12.2023

В Госдуме рассказали о процедуре внесения амнистии

Председатель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский рассказал РИА Новости о процедуре внесения и принятия амнистии, отметив, что она принимается в трех... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:53

2023-12-05T19:53

2023-12-05T19:53

виктор пинский

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский рассказал РИА Новости о процедуре внесения и принятия амнистии, отметив, что она принимается в трех чтениях. "Процедура внесения амнистии такая же, как процедура внесения любого законопроекта. Согласно регламенту вносятся два проекта постановления – об объявлении амнистии и порядке ее применения… Так же, как в случае внесения законопроектов, устанавливается срок для представления отзывов, предложений и замечаний. В 2015 году такой проект постановления в Госдуму вносил президент в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, рассматривался в трех чтениях. Он был принят Госдумой уже через две недели", - сообщил Пинский. Также он отметил, что амнистию имеет право внести любой субъект законодательной инициативы. Необходимые документы при внесении - тексты проектов постановлений и пояснительная записка, добавил он.

https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913838616.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виктор пинский, госдума рф