https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913838616.html

Песков прокомментировал предложение об амнистии некоторых категорий женщин

Песков прокомментировал предложение об амнистии некоторых категорий женщин - РИА Новости, 05.12.2023

Песков прокомментировал предложение об амнистии некоторых категорий женщин

Амнистию для ряда категорий осужденных женщин провести до конца года невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:58

2023-12-05T11:58

2023-12-05T13:49

дмитрий песков

владимир путин

ева меркачева

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Амнистию для ряда категорий осужденных женщин провести до конца года невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее на встрече с президентским Советом по правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. "Нет, конечно, ее так быстро провести невозможно. Сначала надо обсудить детали, выработать позицию, а потом уже конкретно о чем-то говорить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли проведение амнистии до конца года или все-таки это может произойти в следующем году.Он также отметил, что вопрос амнистии женщин, осужденных за ненасильственные преступления, заслуживает рассмотрения, но конкретики пока нет."Вчера президент сказал, что этот вопрос заслуживает того, чтобы быть рассмотренным. Поэтому сейчас, конечно же, нет никакой конкретики", - сказал пресс-секретарь президента.Песков добавил, что эту тему предстоит рассмотреть и выработать позицию.Кроме того, он отрицательно ответил на вопрос о том, можно ли уже говорить о каких-либо персоналиях, которые могут попасть под амнистию. На встрече Путина с президентским Советом по правам человека член СПЧ Ева Меркачева попросила президента помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения.

https://ria.ru/20231204/amnistiya-1913772282.html

https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913824158.html

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дмитрий песков, владимир путин, ева меркачева, общество