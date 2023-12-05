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Песков прокомментировал предложение об амнистии некоторых категорий женщин - РИА Новости, 05.12.2023
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11:58 05.12.2023 (обновлено: 13:49 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913838616.html
Песков прокомментировал предложение об амнистии некоторых категорий женщин
Песков прокомментировал предложение об амнистии некоторых категорий женщин - РИА Новости, 05.12.2023
Песков прокомментировал предложение об амнистии некоторых категорий женщин
Амнистию для ряда категорий осужденных женщин провести до конца года невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:58
2023-12-05T13:49
дмитрий песков
владимир путин
ева меркачева
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Амнистию для ряда категорий осужденных женщин провести до конца года невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее на встрече с президентским Советом по правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. "Нет, конечно, ее так быстро провести невозможно. Сначала надо обсудить детали, выработать позицию, а потом уже конкретно о чем-то говорить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли проведение амнистии до конца года или все-таки это может произойти в следующем году.Он также отметил, что вопрос амнистии женщин, осужденных за ненасильственные преступления, заслуживает рассмотрения, но конкретики пока нет."Вчера президент сказал, что этот вопрос заслуживает того, чтобы быть рассмотренным. Поэтому сейчас, конечно же, нет никакой конкретики", - сказал пресс-секретарь президента.Песков добавил, что эту тему предстоит рассмотреть и выработать позицию.Кроме того, он отрицательно ответил на вопрос о том, можно ли уже говорить о каких-либо персоналиях, которые могут попасть под амнистию. На встрече Путина с президентским Советом по правам человека член СПЧ Ева Меркачева попросила президента помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения.
https://ria.ru/20231204/amnistiya-1913772282.html
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дмитрий песков, владимир путин, ева меркачева, общество
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ева Меркачева, Общество
Песков прокомментировал предложение об амнистии некоторых категорий женщин

Песков заявил, что амнистии женщин-заключенных в этом году не будет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Амнистию для ряда категорий осужденных женщин провести до конца года невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее на встрече с президентским Советом по правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.
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"Нет, конечно, ее так быстро провести невозможно. Сначала надо обсудить детали, выработать позицию, а потом уже конкретно о чем-то говорить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли проведение амнистии до конца года или все-таки это может произойти в следующем году.
Он также отметил, что вопрос амнистии женщин, осужденных за ненасильственные преступления, заслуживает рассмотрения, но конкретики пока нет.
«
"Вчера президент сказал, что этот вопрос заслуживает того, чтобы быть рассмотренным. Поэтому сейчас, конечно же, нет никакой конкретики", - сказал пресс-секретарь президента.
Песков добавил, что эту тему предстоит рассмотреть и выработать позицию.
Кроме того, он отрицательно ответил на вопрос о том, можно ли уже говорить о каких-либо персоналиях, которые могут попасть под амнистию.
На встрече Путина с президентским Советом по правам человека член СПЧ Ева Меркачева попросила президента помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения.
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В ГД прокомментировали предложение об амнистии некоторых категорий женщин
11:24
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинЕва МеркачеваОбщество
 
 
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