https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913824158.html

В ГД прокомментировали предложение об амнистии некоторых категорий женщин

В ГД прокомментировали предложение об амнистии некоторых категорий женщин - РИА Новости, 05.12.2023

В ГД прокомментировали предложение об амнистии некоторых категорий женщин

Амнистия женщин с детьми, осужденных по ряду статей за ненасильственные действия, поможет детям воссоединиться с матерями, считает депутат ГД Ирина Филатова в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:24

2023-12-05T11:24

2023-12-05T11:24

владимир путин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Амнистия женщин с детьми, осужденных по ряду статей за ненасильственные действия, поможет детям воссоединиться с матерями, считает депутат ГД Ирина Филатова в своем Telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. "Отличная идея! Особенно в свете того, что последняя амнистия по аналогичным делам была в 2013 году. Появилась надежда, что дети смогут воссоединиться с матерями. Думаю, воспитательный эффект достигнут", - написала она.

https://ria.ru/20231204/amnistiya-1913772282.html

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владимир путин, госдума рф, общество, россия