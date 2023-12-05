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В ГД прокомментировали предложение об амнистии некоторых категорий женщин - РИА Новости, 05.12.2023
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11:24 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913824158.html
В ГД прокомментировали предложение об амнистии некоторых категорий женщин
В ГД прокомментировали предложение об амнистии некоторых категорий женщин - РИА Новости, 05.12.2023
В ГД прокомментировали предложение об амнистии некоторых категорий женщин
Амнистия женщин с детьми, осужденных по ряду статей за ненасильственные действия, поможет детям воссоединиться с матерями, считает депутат ГД Ирина Филатова в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:24
2023-12-05T11:24
владимир путин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Амнистия женщин с детьми, осужденных по ряду статей за ненасильственные действия, поможет детям воссоединиться с матерями, считает депутат ГД Ирина Филатова в своем Telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. "Отличная идея! Особенно в свете того, что последняя амнистия по аналогичным делам была в 2013 году. Появилась надежда, что дети смогут воссоединиться с матерями. Думаю, воспитательный эффект достигнут", - написала она.
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владимир путин, госдума рф, общество, россия
Владимир Путин, Госдума РФ, Общество, Россия
В ГД прокомментировали предложение об амнистии некоторых категорий женщин

Депутат: амнистия некоторых категорий женщин поможет им воссоединиться с детьми

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Амнистия женщин с детьми, осужденных по ряду статей за ненасильственные действия, поможет детям воссоединиться с матерями, считает депутат ГД Ирина Филатова в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.
"Отличная идея! Особенно в свете того, что последняя амнистия по аналогичным делам была в 2013 году. Появилась надежда, что дети смогут воссоединиться с матерями. Думаю, воспитательный эффект достигнут", - написала она.
Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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Вчера, 23:58
 
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