ВОЗ призвала повысить налоги на алкоголь из-за высокой смертности
ВОЗ призвала повысить налоги на алкоголь из-за высокой ежегодной смертности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 5 дек - РИА Новости. Налоги на алкогольные и сладкие напитки во всем мире слишком низкие, в то время как 2,6 миллиона человек ежегодно умирают из-за употребления алкоголя и более восьми миллионов - из-за неправильного питания, говорится в заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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“Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня публикует новые данные, которые показывают, что во всем мире применяется низкая ставка налога на вредные для здоровья продукты, такие как алкоголь и сладкие напитки. Полученные данные подчеркивают, что большинство стран не используют налоги для стимулирования более здорового поведения”, - сказано в документе.
По данным организации, ежегодно в мире 2,6 миллиона человек умирают от употребления алкоголя и более восьми миллионов - от неправильного питания. Введение налога на алкоголь и алкогольные напитки уменьшит количество таких смертей.
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“Налогообложение нездоровой продукции создает более здоровое население. Это оказывает положительный побочный эффект на общество в целом - меньше болезней и ослаблений (здоровья) и больше доходов для правительств для предоставления государственных услуг. В случае алкоголя налоги также помогают предотвратить насилие и ДТП”, - приводятся в документе слова директора по укреплению здоровья ВОЗ Рюдигера Креча.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает индексацию акцизов на табачную и отдельные виды алкогольной продукции. Закон предусматривает повышение с 1 января 2024 года ставок акцизов на табачную продукцию и табак, в том числе предназначенный для потребления путем нагревания, на 3% по сравнению с ранее установленными, и их последующую индексацию в 2025-2026 годах.