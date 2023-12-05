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ВОЗ призвала повысить налоги на алкоголь из-за высокой смертности - РИА Новости, 05.12.2023
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18:39 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/alkogol-1913965820.html
ВОЗ призвала повысить налоги на алкоголь из-за высокой смертности
ВОЗ призвала повысить налоги на алкоголь из-за высокой смертности - РИА Новости, 05.12.2023
ВОЗ призвала повысить налоги на алкоголь из-за высокой смертности
Налоги на алкогольные и сладкие напитки во всем мире слишком низкие, в то время как 2,6 миллиона человек ежегодно умирают из-за употребления алкоголя и более... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:39
2023-12-05T18:39
россия
владимир путин
воз
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ЖЕНЕВА, 5 дек - РИА Новости. Налоги на алкогольные и сладкие напитки во всем мире слишком низкие, в то время как 2,6 миллиона человек ежегодно умирают из-за употребления алкоголя и более восьми миллионов - из-за неправильного питания, говорится в заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). “Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня публикует новые данные, которые показывают, что во всем мире применяется низкая ставка налога на вредные для здоровья продукты, такие как алкоголь и сладкие напитки. Полученные данные подчеркивают, что большинство стран не используют налоги для стимулирования более здорового поведения”, - сказано в документе. По данным организации, ежегодно в мире 2,6 миллиона человек умирают от употребления алкоголя и более восьми миллионов - от неправильного питания. Введение налога на алкоголь и алкогольные напитки уменьшит количество таких смертей. “Налогообложение нездоровой продукции создает более здоровое население. Это оказывает положительный побочный эффект на общество в целом - меньше болезней и ослаблений (здоровья) и больше доходов для правительств для предоставления государственных услуг. В случае алкоголя налоги также помогают предотвратить насилие и ДТП”, - приводятся в документе слова директора по укреплению здоровья ВОЗ Рюдигера Креча. На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает индексацию акцизов на табачную и отдельные виды алкогольной продукции. Закон предусматривает повышение с 1 января 2024 года ставок акцизов на табачную продукцию и табак, в том числе предназначенный для потребления путем нагревания, на 3% по сравнению с ранее установленными, и их последующую индексацию в 2025-2026 годах.
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россия, владимир путин, воз
Россия, Владимир Путин, ВОЗ
ВОЗ призвала повысить налоги на алкоголь из-за высокой смертности

ВОЗ призвала повысить налоги на алкоголь из-за высокой ежегодной смертности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 дек - РИА Новости. Налоги на алкогольные и сладкие напитки во всем мире слишком низкие, в то время как 2,6 миллиона человек ежегодно умирают из-за употребления алкоголя и более восьми миллионов - из-за неправильного питания, говорится в заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«
“Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня публикует новые данные, которые показывают, что во всем мире применяется низкая ставка налога на вредные для здоровья продукты, такие как алкоголь и сладкие напитки. Полученные данные подчеркивают, что большинство стран не используют налоги для стимулирования более здорового поведения”, - сказано в документе.
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По данным организации, ежегодно в мире 2,6 миллиона человек умирают от употребления алкоголя и более восьми миллионов - от неправильного питания. Введение налога на алкоголь и алкогольные напитки уменьшит количество таких смертей.
«
“Налогообложение нездоровой продукции создает более здоровое население. Это оказывает положительный побочный эффект на общество в целом - меньше болезней и ослаблений (здоровья) и больше доходов для правительств для предоставления государственных услуг. В случае алкоголя налоги также помогают предотвратить насилие и ДТП”, - приводятся в документе слова директора по укреплению здоровья ВОЗ Рюдигера Креча.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает индексацию акцизов на табачную и отдельные виды алкогольной продукции. Закон предусматривает повышение с 1 января 2024 года ставок акцизов на табачную продукцию и табак, в том числе предназначенный для потребления путем нагревания, на 3% по сравнению с ранее установленными, и их последующую индексацию в 2025-2026 годах.
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