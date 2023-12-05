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Альфа-банк устранил трудности со входом в сервисы - РИА Новости, 05.12.2023
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23:24 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/alfa-bank-1914002990.html
Альфа-банк устранил трудности со входом в сервисы
Альфа-банк устранил трудности со входом в сервисы - РИА Новости, 05.12.2023
Альфа-банк устранил трудности со входом в сервисы
Трудности со входом в сервисы Альфа-банка устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T23:24
2023-12-05T23:24
технологии
россия
альфа-банк
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Трудности со входом в сервисы Альфа-банка устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Все работает", - говорится в сообщении. Вечером во вторник пользователи в России пожаловались на сбои в работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка. Сам банк опроверг наличие сбоя, объяснив нарушение доступа у некоторых пользователей техническими работами.
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
технологии, россия, альфа-банк
Технологии, Россия, Альфа-банк
Альфа-банк устранил трудности со входом в сервисы

Альфа-банк: трудности со входом в приложение и на сайт устранены

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Логотип банка "Альфа-банк". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Трудности со входом в сервисы Альфа-банка устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
«
"Все работает", - говорится в сообщении.
Вечером во вторник пользователи в России пожаловались на сбои в работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка. Сам банк опроверг наличие сбоя, объяснив нарушение доступа у некоторых пользователей техническими работами.
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
ФАС за месяц возбудила третье дело против Альфа-банка из-за его рекламы
1 декабря, 13:43
 
ТехнологииРоссияАльфа-банк
 
 
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