https://ria.ru/20231205/alfa-bank-1914002990.html
Альфа-банк устранил трудности со входом в сервисы
Альфа-банк устранил трудности со входом в сервисы - РИА Новости, 05.12.2023
Альфа-банк устранил трудности со входом в сервисы
Трудности со входом в сервисы Альфа-банка устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T23:24
2023-12-05T23:24
2023-12-05T23:24
технологии
россия
альфа-банк
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Трудности со входом в сервисы Альфа-банка устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Все работает", - говорится в сообщении. Вечером во вторник пользователи в России пожаловались на сбои в работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка. Сам банк опроверг наличие сбоя, объяснив нарушение доступа у некоторых пользователей техническими работами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, альфа-банк
Технологии, Россия, Альфа-банк
Альфа-банк устранил трудности со входом в сервисы
Альфа-банк: трудности со входом в приложение и на сайт устранены