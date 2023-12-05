https://ria.ru/20231205/alfa-bank-1914002990.html

Альфа-банк устранил трудности со входом в сервисы

Альфа-банк устранил трудности со входом в сервисы - РИА Новости, 05.12.2023

Альфа-банк устранил трудности со входом в сервисы

Трудности со входом в сервисы Альфа-банка устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T23:24

2023-12-05T23:24

2023-12-05T23:24

технологии

россия

альфа-банк

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Трудности со входом в сервисы Альфа-банка устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Все работает", - говорится в сообщении. Вечером во вторник пользователи в России пожаловались на сбои в работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка. Сам банк опроверг наличие сбоя, объяснив нарушение доступа у некоторых пользователей техническими работами.

https://ria.ru/20231201/reklama-1913161408.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, альфа-банк