https://ria.ru/20231205/akhmat-1913865095.html
Кадыров сообщил о пополнении спецназа "Ахмат" новыми добровольцами
Кадыров сообщил о пополнении спецназа "Ахмат" новыми добровольцами - РИА Новости, 05.12.2023
Кадыров сообщил о пополнении спецназа "Ахмат" новыми добровольцами
Новая группа добровольцев направилась из грозненского аэропорта в зону спецоперации на Украине, бойцы пополнят ряды спецназа "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:42
2023-12-05T13:42
2023-12-05T13:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
чеченская республика (чечня)
безопасность
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 5 дек – РИА Новости. Новая группа добровольцев направилась из грозненского аэропорта в зону спецоперации на Украине, бойцы пополнят ряды спецназа "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Легендарный спецназ "Ахмат" пополнился очередной группой добровольцев. Защитники Родины вылетели спецбортом из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции. Спецназ "Ахмат" хорошо зарекомендовал себя на линии боевого соприкосновения не только бесстрашным духом бойцов, но и образцовым отношением к личному составу, а также самыми лучшими условиями для добровольцев", - написал Кадыров. Кандидаты в "Ахмат" проходят ускоренный курс огневой и тактической подготовки в Российском университете спецназ, по словам Кадырова, среди добровольцев есть и те, для которых это уже вторая, а то и третья командировка в зону СВО. "Каждый раз они предпочитают выдвигаться туда через Чеченскую Республику, так как очень довольны предоставленными условиями. Среди них не только жители ЧР, но и патриоты России из других её регионов", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20230620/dobrovoltsy-1879322203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, чеченская республика (чечня), безопасность, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Чеченская республика (Чечня), Безопасность, Рамзан Кадыров, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кадыров сообщил о пополнении спецназа "Ахмат" новыми добровольцами
Кадыров: новые добровольцы спецназа "Ахмат" отправились из Грозного в зону СВО