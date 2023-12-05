https://ria.ru/20231205/akhmat-1913865095.html

Кадыров сообщил о пополнении спецназа "Ахмат" новыми добровольцами

Кадыров сообщил о пополнении спецназа "Ахмат" новыми добровольцами - РИА Новости, 05.12.2023

Кадыров сообщил о пополнении спецназа "Ахмат" новыми добровольцами

Новая группа добровольцев направилась из грозненского аэропорта в зону спецоперации на Украине, бойцы пополнят ряды спецназа "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:42

2023-12-05T13:42

2023-12-05T13:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

чеченская республика (чечня)

безопасность

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 5 дек – РИА Новости. Новая группа добровольцев направилась из грозненского аэропорта в зону спецоперации на Украине, бойцы пополнят ряды спецназа "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Легендарный спецназ "Ахмат" пополнился очередной группой добровольцев. Защитники Родины вылетели спецбортом из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции. Спецназ "Ахмат" хорошо зарекомендовал себя на линии боевого соприкосновения не только бесстрашным духом бойцов, но и образцовым отношением к личному составу, а также самыми лучшими условиями для добровольцев", - написал Кадыров. Кандидаты в "Ахмат" проходят ускоренный курс огневой и тактической подготовки в Российском университете спецназ, по словам Кадырова, среди добровольцев есть и те, для которых это уже вторая, а то и третья командировка в зону СВО. "Каждый раз они предпочитают выдвигаться туда через Чеченскую Республику, так как очень довольны предоставленными условиями. Среди них не только жители ЧР, но и патриоты России из других её регионов", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20230620/dobrovoltsy-1879322203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, чеченская республика (чечня), безопасность, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр