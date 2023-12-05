Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил о пополнении спецназа "Ахмат" новыми добровольцами - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/akhmat-1913865095.html
Кадыров сообщил о пополнении спецназа "Ахмат" новыми добровольцами
Кадыров сообщил о пополнении спецназа "Ахмат" новыми добровольцами - РИА Новости, 05.12.2023
Кадыров сообщил о пополнении спецназа "Ахмат" новыми добровольцами
Новая группа добровольцев направилась из грозненского аэропорта в зону спецоперации на Украине, бойцы пополнят ряды спецназа "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:42
2023-12-05T13:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
чеченская республика (чечня)
безопасность
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864216587_0:248:2758:1799_1920x0_80_0_0_a12dc8e34e1d956aae470378df4b932b.jpg
ГРОЗНЫЙ, 5 дек – РИА Новости. Новая группа добровольцев направилась из грозненского аэропорта в зону спецоперации на Украине, бойцы пополнят ряды спецназа "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Легендарный спецназ "Ахмат" пополнился очередной группой добровольцев. Защитники Родины вылетели спецбортом из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции. Спецназ "Ахмат" хорошо зарекомендовал себя на линии боевого соприкосновения не только бесстрашным духом бойцов, но и образцовым отношением к личному составу, а также самыми лучшими условиями для добровольцев", - написал Кадыров. Кандидаты в "Ахмат" проходят ускоренный курс огневой и тактической подготовки в Российском университете спецназ, по словам Кадырова, среди добровольцев есть и те, для которых это уже вторая, а то и третья командировка в зону СВО. "Каждый раз они предпочитают выдвигаться туда через Чеченскую Республику, так как очень довольны предоставленными условиями. Среди них не только жители ЧР, но и патриоты России из других её регионов", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20230620/dobrovoltsy-1879322203.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864216587_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_2b778d4933f7771b0ce6a1023e547a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, чеченская республика (чечня), безопасность, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Чеченская республика (Чечня), Безопасность, Рамзан Кадыров, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кадыров сообщил о пополнении спецназа "Ахмат" новыми добровольцами

Кадыров: новые добровольцы спецназа "Ахмат" отправились из Грозного в зону СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец спецназа "Ахмат"
Боец спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боец спецназа "Ахмат". Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 5 дек – РИА Новости. Новая группа добровольцев направилась из грозненского аэропорта в зону спецоперации на Украине, бойцы пополнят ряды спецназа "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Легендарный спецназ "Ахмат" пополнился очередной группой добровольцев. Защитники Родины вылетели спецбортом из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции. Спецназ "Ахмат" хорошо зарекомендовал себя на линии боевого соприкосновения не только бесстрашным духом бойцов, но и образцовым отношением к личному составу, а также самыми лучшими условиями для добровольцев", - написал Кадыров.
Кандидаты в "Ахмат" проходят ускоренный курс огневой и тактической подготовки в Российском университете спецназ, по словам Кадырова, среди добровольцев есть и те, для которых это уже вторая, а то и третья командировка в зону СВО. "Каждый раз они предпочитают выдвигаться туда через Чеченскую Республику, так как очень довольны предоставленными условиями. Среди них не только жители ЧР, но и патриоты России из других её регионов", - добавил глава региона.
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Кадыров рассказал о сохраняющемся потоке добровольцев в зону СВО
20 июня, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЧеченская республика (Чечня)БезопасностьРамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала