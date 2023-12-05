https://ria.ru/20231205/aeroflot-1913902673.html

Аэрофлот подтвердил уровень 7++ по шкале НРКУ

Аэрофлот подтвердил уровень 7++ по шкале НРКУ - РИА Новости, 05.12.2023

Аэрофлот подтвердил уровень 7++ по шкале НРКУ

Российская авиакомпания "Аэрофлот" подтвердил уровень 7++ по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). Перевозчик прошел переоценку... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:31

2023-12-05T15:31

2023-12-05T15:31

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842501013_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_2dfc73ee3ad3e6f99b14e80b86191125.jpg

МОСКВА, 5 дек – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" подтвердил уровень 7++ по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). Перевозчик прошел переоценку практики корпоративного управления по новой методике независимого аудитора — НП "Российский институт директоров" (НП "РИД"). Уровень "Аэрофлота" 7++ по шкале НРКУ остается неизменным с 2019 года и соответствует "Развитой практике корпоративного управления". Это означает, что авиакомпания следует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Благодаря этому компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием. Эксперты НП "РИД" отметили высокий уровень практики корпоративного управления Аэрофлота по направлениям: права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, устойчивое развитие и ESG. По мнению экспертов, "Аэрофлот" последовательно совершенствует систему корпоративного управления и стремится следовать передовым стандартам в этой области. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы