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Аэрофлот подтвердил уровень 7++ по шкале НРКУ
Аэрофлот подтвердил уровень 7++ по шкале НРКУ - РИА Новости, 05.12.2023
Аэрофлот подтвердил уровень 7++ по шкале НРКУ
Российская авиакомпания "Аэрофлот" подтвердил уровень 7++ по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). Перевозчик прошел переоценку... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:31
2023-12-05T15:31
2023-12-05T15:31
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МОСКВА, 5 дек – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" подтвердил уровень 7++ по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). Перевозчик прошел переоценку практики корпоративного управления по новой методике независимого аудитора — НП "Российский институт директоров" (НП "РИД"). Уровень "Аэрофлота" 7++ по шкале НРКУ остается неизменным с 2019 года и соответствует "Развитой практике корпоративного управления". Это означает, что авиакомпания следует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Благодаря этому компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием. Эксперты НП "РИД" отметили высокий уровень практики корпоративного управления Аэрофлота по направлениям: права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, устойчивое развитие и ESG. По мнению экспертов, "Аэрофлот" последовательно совершенствует систему корпоративного управления и стремится следовать передовым стандартам в этой области. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 5 дек – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" подтвердил уровень 7++ по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). Перевозчик прошел переоценку практики корпоративного управления по новой методике независимого аудитора — НП "Российский институт директоров" (НП "РИД").
Уровень "Аэрофлота" 7++ по шкале НРКУ остается неизменным с 2019 года и соответствует "Развитой практике корпоративного управления". Это означает, что авиакомпания следует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Благодаря этому компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием.
Эксперты НП "РИД" отметили высокий уровень практики корпоративного управления Аэрофлота по направлениям: права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, устойчивое развитие и ESG.
По мнению экспертов, "Аэрофлот" последовательно совершенствует систему корпоративного управления и стремится следовать передовым стандартам в этой области.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.