https://ria.ru/20231205/abkhaziya-1913815809.html

Туроператоры назвали самые популярные отели Абхазии на новогодние каникулы

Туроператоры назвали самые популярные отели Абхазии на новогодние каникулы - РИА Новости, 05.12.2023

Туроператоры назвали самые популярные отели Абхазии на новогодние каникулы

В востребованных отелях Абхазии загрузка на Новый год значительно выше 60 процентов, а в некоторых уже трудно найти места на определенные даты, сообщает... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:15

2023-12-05T11:15

2023-12-05T11:56

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В востребованных отелях Абхазии загрузка на Новый год значительно выше 60 процентов, а в некоторых уже трудно найти места на определенные даты, сообщает пресс-служба Российского союз туриндустрии (РСТ).Как отметили в компании "Мультитур", на заезды 29, 30 и 31 декабря уже практически не осталось мест в санатории "Самшитовая роща", который входит в топ популярных в любое время года. Свободные номера появятся лишь на 2-3 января. Стоимость стандартного номера без перелета с трехразовым питанием стартует от 90 тысяч рублей за неделю. В "Интуристе" также говорят о приостановке бронирований отдельных категорий номеров в некоторых отелях на пиковые новогодние даты.В "Алеане" среди самых популярных гостиниц Абхазии – "Нарт парк спа отель", соответствующий уровню "четыре звезды". В республике нет официальной классификации объектов размещения, но туроператоры иногда сами "выставляют" им звезды в зависимости от уровня предоставляемых услуг."Помимо "Нарта" у туристов востребованы санаторий "Самшитовая роща", отели "Алекс резорт Спа", "Гранд отель Абхазия", "Интер-Сухум". Абхазия вошла в пятерку популярных направлений на этот Новый год, на нее приходится примерно шесть процентов всех бронирований", – рассказала коммерческий директор "Алеана" Оксана Булах.Эксперт уточняет, что в силу ограниченности номерного фонда Абхазия уступает Краснодарскому краю, Кавминводам, Подмосковью, Белоруссии. Тем не менее, здесь есть резервы роста. В компании оценили увеличение объема по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками – более чем вдвое.По словам туроператоров, раскупаются в первую очередь качественные объекты. Бюджетные еще можно бронировать, в том числе на новогодние даты. Например, стандартный двухместный номер в трехзвездочных отелях "Апсны" и "Европа" с перелетом, трехразовым питанием и заездом 30 декабря на неделю обойдется от 120 и 130 тысяч рублей соответственно. В четырехзвездочных "Гранд Афоне" и "Самшитовой роще" с теми же условиями – от 154 и 184 тысяч рублей.По словам директора по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олега Козырева, на выездном рынке доля Абхазии минимальна, так как россияне на новогодние каникулы предпочитают страны с теплым морем.Доля Абхазии среди других востребованных направлений невелика – ее выбирают около двух процентов из числа тех, кто приобрел поездки на новогодние каникулы через Travelata.ru. Однако даже это вдвое больше, чем годом ранее. По данным агрегатора, самым популярным абхазским курортом на Новый год стала Гагра. Там планируют встретить 2024 год большинство туристов, выбравших это направление.Агрегатор туров "Слетать.ру" также фиксирует рост объемов по Абхазии. Так, количество бронирований с заездами в этот зимний сезон, включая новогодние каникулы, в 11 раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Хотя на долю республики также приходится лишь два процента от всего объема продаж."Средняя продолжительность тура в Абхазию не меняется уже третий год и составляет восемь ночей. Средний чек вырос с прошлого года всего на пять процентов, до 57 тысяч рублей", - пояснила директор по продвижению компании "Слетать.ру" Елизавета Тимошенко.Именно за счет доступных цен, как подтверждает Оксана Булах, идет рост числа желающих провести новогодние каникулы в Абхазии. Тур в Абхазию на Новый год дешевле, чем в Сочи, в среднем на 15-20 процентов. Ближе к праздникам Сочи еще больше дорожает и разница в цене становится особенно ощутимой. Одновременно в республике с каждым годом появляется все больше отелей с зимней инфраструктурой. Так, более 20 гостиниц уровня "три и четыре звезды" из 60 имеют подогреваемые бассейны и работают круглый год.По информации Минтуризма Абхазии, за месяц до начала новогодних праздников загрузка гостиниц на этот период составляет от 30 до 60 процентов. Как сообщил замглавы ведомства Астамур Барциц, в республике зимой открыты не все объекты размещения, но россияне в последние годы все активнее едут на местные курорты в холодное время года.

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