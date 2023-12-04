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Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года - РИА Новости, 04.12.2023
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19:51 04.12.2023 (обновлено: 20:26 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/zvanie-1913739646.html
Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года
Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года - РИА Новости, 04.12.2023
Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года
Владимир Путин оказался в списке претендентов на звание человека года по версии американского журнала Time. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:51
2023-12-04T20:26
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ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин оказался в списке претендентов на звание человека года по версии американского журнала Time. Всего в шорт-листе девять номинантов. В числе прочих там числятся британский король Карл III, поп-дива Тейлор Свифт и кукла Барби. Про Путина говорится, что в 2023 году он столкнулся с угрозой из-за мятежа "Группы Вагнера", но в итоге только укрепил свои позиции. Человеком года Time его признавал в 2007 году и многократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон. В шорт-лист также вошли бастовавшие сценаристы и актеры Голливуда, председатель КНР Си Цзиньпин с "беспрецедентным" третьим сроком, певица Тейлор Свифт с рекордными заработками, Сэм Альтман, ненадолго покинувший и быстро вернувшийся на пост главы компании OpenAI — разработчика искусственного интеллекта ChatGPT. В числе претендентов значатся американские прокуроры, преследующие экс-президента США Дональда Трампа, кукла Барби, про которую снят фильм с рекордной кассой, воцарившийся британский монарх Карл III и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, ведущий борьбу с невиданной инфляцией. Уточняется, что журнал объявит победителя в среду.В 2022-м человеком года Time назначил Владимира Зеленского и "дух Украины". В этот раз в списке претендентов оба отсутствуют. Традиция выбирать человека года — лицо, группу или явление, оказавшее наибольшее влияние на мир в предшествующие 12 месяцев, — восходит к 1927 году.
https://ria.ru/20231204/destabilizatsiya-1913478410.html
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в мире, сша, россия, голливуд, карл iii, владимир путин, тэйлор свифт
В мире, США, Россия, Голливуд, Карл III, Владимир Путин, Тэйлор Свифт
Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года

Путин претендует на звание человек года по версии американского журнала Time

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин оказался в списке претендентов на звание человека года по версии американского журнала Time.
Всего в шорт-листе девять номинантов. В числе прочих там числятся британский король Карл III, поп-дива Тейлор Свифт и кукла Барби.
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Про Путина говорится, что в 2023 году он столкнулся с угрозой из-за мятежа "Группы Вагнера", но в итоге только укрепил свои позиции. Человеком года Time его признавал в 2007 году и многократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон.
В шорт-лист также вошли бастовавшие сценаристы и актеры Голливуда, председатель КНР Си Цзиньпин с "беспрецедентным" третьим сроком, певица Тейлор Свифт с рекордными заработками, Сэм Альтман, ненадолго покинувший и быстро вернувшийся на пост главы компании OpenAI — разработчика искусственного интеллекта ChatGPT.
В числе претендентов значатся американские прокуроры, преследующие экс-президента США Дональда Трампа, кукла Барби, про которую снят фильм с рекордной кассой, воцарившийся британский монарх Карл III и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, ведущий борьбу с невиданной инфляцией.
Уточняется, что журнал объявит победителя в среду.
В 2022-м человеком года Time назначил Владимира Зеленского и "дух Украины". В этот раз в списке претендентов оба отсутствуют. Традиция выбирать человека года — лицо, группу или явление, оказавшее наибольшее влияние на мир в предшествующие 12 месяцев, — восходит к 1927 году.
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