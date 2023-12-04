https://ria.ru/20231204/zoopark-1913644339.html

Барнаульский зоопарк отправляет новогодние подарки участникам спецоперации

Барнаульский зоопарк отправляет новогодние подарки участникам спецоперации - РИА Новости, 04.12.2023

Барнаульский зоопарк отправляет новогодние подарки участникам спецоперации

Барнаульский зоопарк отправляет новогодние посылки участникам спецоперации, в их составе сладости, теплая одежда и пригласительные билеты в зверинец, сообщил... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:27

2023-12-04T14:27

2023-12-04T14:27

надежные люди

сергей писарев

барнаул

алтайский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913643508_0:246:1147:891_1920x0_80_0_0_964d25b00b661efca313f3a106447779.jpg

БАРНАУЛ, 4 дек - РИА Новости. Барнаульский зоопарк отправляет новогодние посылки участникам спецоперации, в их составе сладости, теплая одежда и пригласительные билеты в зверинец, сообщил директор зоопарка Сергей Писарев. "Мы всем коллективом Барнаульского зоопарка решили на Новый год совместно с партией "Единая Россия" и женским движением на Алтае отправить посылки нашим ребятам… Решили отправить все то, что связано с нашим городом: конфеты "Барнаульские", наша "Алтайская птичка", наш алтайский мед, который мы бережно хранили для ребят. Конечно, мы приготовили для них особенный подарок от зоопарка: это наши книжки… и всем ребятам будет отправлен вот такой пригласительный билет. Ждем в зоопарк наших героев", - отметил Писарев в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале зоопарка. Писарев отметил, что билет дает право бойцам, которые вернутся домой с победой, прийти в зоопарк с семьей и друзьями. "И мы обязательно проведем для них индивидуальные экскурсии", - пообещал директор. Также Писарев уточнил, что в посылку вошел алтайский чай, предметы гигиены, теплые варежки. "Мы гордимся нашими защитниками, потому что они все делают для того, чтобы наша Россия была великой, спасибо вам, дорогие ребята!" - резюмировал директор зоопарка.

https://ria.ru/20231204/bronezhilety-1913631521.html

барнаул

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей писарев, барнаул, алтайский край