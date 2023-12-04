Барнаульский зоопарк отправляет новогодние подарки участникам спецоперации
Зоопарк в Барнауле отправляет сладости, одежду и пригласительные участникам СВО
© Фото : Барнаульский зоопаркБарнаульский зоопарк отправляет новогодние подарки участникам спецоперации
© Фото : Барнаульский зоопарк
Барнаульский зоопарк отправляет новогодние подарки участникам спецоперации
БАРНАУЛ, 4 дек - РИА Новости. Барнаульский зоопарк отправляет новогодние посылки участникам спецоперации, в их составе сладости, теплая одежда и пригласительные билеты в зверинец, сообщил директор зоопарка Сергей Писарев.
"Мы всем коллективом Барнаульского зоопарка решили на Новый год совместно с партией "Единая Россия" и женским движением на Алтае отправить посылки нашим ребятам… Решили отправить все то, что связано с нашим городом: конфеты "Барнаульские", наша "Алтайская птичка", наш алтайский мед, который мы бережно хранили для ребят. Конечно, мы приготовили для них особенный подарок от зоопарка: это наши книжки… и всем ребятам будет отправлен вот такой пригласительный билет. Ждем в зоопарк наших героев", - отметил Писарев в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале зоопарка.
Писарев отметил, что билет дает право бойцам, которые вернутся домой с победой, прийти в зоопарк с семьей и друзьями. "И мы обязательно проведем для них индивидуальные экскурсии", - пообещал директор.
Также Писарев уточнил, что в посылку вошел алтайский чай, предметы гигиены, теплые варежки.
"Мы гордимся нашими защитниками, потому что они все делают для того, чтобы наша Россия была великой, спасибо вам, дорогие ребята!" - резюмировал директор зоопарка.