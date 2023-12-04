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Барнаульский зоопарк отправляет новогодние подарки участникам спецоперации - РИА Новости, 04.12.2023
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Надежные люди
 
14:27 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/zoopark-1913644339.html
Барнаульский зоопарк отправляет новогодние подарки участникам спецоперации
Барнаульский зоопарк отправляет новогодние подарки участникам спецоперации - РИА Новости, 04.12.2023
Барнаульский зоопарк отправляет новогодние подарки участникам спецоперации
Барнаульский зоопарк отправляет новогодние посылки участникам спецоперации, в их составе сладости, теплая одежда и пригласительные билеты в зверинец, сообщил... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:27
2023-12-04T14:27
надежные люди
сергей писарев
барнаул
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БАРНАУЛ, 4 дек - РИА Новости. Барнаульский зоопарк отправляет новогодние посылки участникам спецоперации, в их составе сладости, теплая одежда и пригласительные билеты в зверинец, сообщил директор зоопарка Сергей Писарев. "Мы всем коллективом Барнаульского зоопарка решили на Новый год совместно с партией "Единая Россия" и женским движением на Алтае отправить посылки нашим ребятам… Решили отправить все то, что связано с нашим городом: конфеты "Барнаульские", наша "Алтайская птичка", наш алтайский мед, который мы бережно хранили для ребят. Конечно, мы приготовили для них особенный подарок от зоопарка: это наши книжки… и всем ребятам будет отправлен вот такой пригласительный билет. Ждем в зоопарк наших героев", - отметил Писарев в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале зоопарка. Писарев отметил, что билет дает право бойцам, которые вернутся домой с победой, прийти в зоопарк с семьей и друзьями. "И мы обязательно проведем для них индивидуальные экскурсии", - пообещал директор. Также Писарев уточнил, что в посылку вошел алтайский чай, предметы гигиены, теплые варежки. "Мы гордимся нашими защитниками, потому что они все делают для того, чтобы наша Россия была великой, спасибо вам, дорогие ребята!" - резюмировал директор зоопарка.
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сергей писарев, барнаул, алтайский край
Надежные люди, Сергей Писарев, Барнаул, Алтайский край
Барнаульский зоопарк отправляет новогодние подарки участникам спецоперации

Зоопарк в Барнауле отправляет сладости, одежду и пригласительные участникам СВО

© Фото : Барнаульский зоопаркБарнаульский зоопарк отправляет новогодние подарки участникам спецоперации
Барнаульский зоопарк отправляет новогодние подарки участникам спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Барнаульский зоопарк
Барнаульский зоопарк отправляет новогодние подарки участникам спецоперации
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 4 дек - РИА Новости. Барнаульский зоопарк отправляет новогодние посылки участникам спецоперации, в их составе сладости, теплая одежда и пригласительные билеты в зверинец, сообщил директор зоопарка Сергей Писарев.
"Мы всем коллективом Барнаульского зоопарка решили на Новый год совместно с партией "Единая Россия" и женским движением на Алтае отправить посылки нашим ребятам… Решили отправить все то, что связано с нашим городом: конфеты "Барнаульские", наша "Алтайская птичка", наш алтайский мед, который мы бережно хранили для ребят. Конечно, мы приготовили для них особенный подарок от зоопарка: это наши книжки… и всем ребятам будет отправлен вот такой пригласительный билет. Ждем в зоопарк наших героев", - отметил Писарев в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале зоопарка.
Писарев отметил, что билет дает право бойцам, которые вернутся домой с победой, прийти в зоопарк с семьей и друзьями. "И мы обязательно проведем для них индивидуальные экскурсии", - пообещал директор.
Также Писарев уточнил, что в посылку вошел алтайский чай, предметы гигиены, теплые варежки.
"Мы гордимся нашими защитниками, потому что они все делают для того, чтобы наша Россия была великой, спасибо вам, дорогие ребята!" - резюмировал директор зоопарка.
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Надежные людиСергей ПисаревБарнаулАлтайский край
 
 
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