https://ria.ru/20231204/zoloto-1913576081.html

Цена на золото обновила исторический рекорд

Цена на золото обновила исторический рекорд - РИА Новости, 04.12.2023

Цена на золото обновила исторический рекорд

Стоимость золота растет почти на один процент, достигая рекордной отметки выше 2100 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:21

2023-12-04T11:21

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Стоимость золота растет почти на один процент, достигая рекордной отметки выше 2100 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 08:34 мск цена декабрьского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex растет на 17,7 доллара, или на 0,85%, до 2107,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,09%, до 25,317 доллара за унцию.Золото начало дорожать в пятницу вечером после выхода макростатистики из США.Следующее заседание Федеральной резервной системы состоится 13 декабря. Согласно CME Group, 97,8% аналитиков прогнозируют очередное сохранение учетной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5%. Инвесторы при этом ожидают ряд данных, которые также будет оценивать ФРС. Так, в четверг выйдет информация о количестве первичных заявок на пособие по безработице, поданных за неделю по 2 декабря. Ожидается, что их число выросло на пять тысяч, до 223 тысяч. А в пятницу станет известен показатель безработицы в стране, эксперты прогнозируют его сохранение по итогам ноября на уровне 3,9%.Как сказал агентству Bloomberg старший рыночный аналитик Capital.com в Мельбурне Кайл Родда, золото способно расти — и будет расти при первых признаках рецессии.

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экономика, сша, федеральная резервная система сша, cme group, в мире