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Жителю Колымы вынесли приговор за незаконную перевозку золота
Жителю Колымы вынесли приговор за незаконную перевозку золота - РИА Новости, 04.12.2023
Жителю Колымы вынесли приговор за незаконную перевозку золота
Суд в Магаданской области признал жителя региона виновным в незаконных хранении и перевозке 12 слитков золота весом 3,7 килограмма и приговорил его к году... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T04:25
2023-12-04T04:25
2023-12-04T04:27
магаданская область
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МАГАДАН, 4 дек - РИА Новости. Суд в Магаданской области признал жителя региона виновным в незаконных хранении и перевозке 12 слитков золота весом 3,7 килограмма и приговорил его к году лишения свободы, сообщает в понедельник прокуратура Колымы. "В суде установлено, что в период с июня по август 2015 года вблизи Сусумана возле автозаправочной станции мужчина обнаружил полиэтиленовый пакет, в котором находилось 12 слитков золота весом около 3,7 килограмма. Гражданин забрал находку домой и хранил по месту жительства. В августе 2023 года злоумышленник перевозил драгоценный металл в автомобиле", - говорится в сообщении. Сообщается также, что мужчину в процессе перевозки драгметалла попытались остановить сотрудники ГИБДД, но он попытался скрыться, не справился с управлением, въехал в здание бывшего поста ГАИ, а затем продолжил движение в сторону колымского поселка Мяунджа. "Скрываясь от погони, он бросил автомобиль на улице и решил спрятаться на крыше многоквартирного дома, где был обнаружен с поличным сотрудниками ФСБ. Драгметалл стоимостью свыше 19 миллионов рублей изъят из незаконного оборота", - сообщает ведомство. Уточняется, что за совершение преступления суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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магаданская область, происшествия, гибдд мвд рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сусуман
Магаданская область, Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сусуман
Жителю Колымы вынесли приговор за незаконную перевозку золота
Житель Колымы получил год тюрьмы за хранение и перевозку 3,7 килограмма золота