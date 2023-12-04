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Жителю Колымы вынесли приговор за незаконную перевозку золота

Жителю Колымы вынесли приговор за незаконную перевозку золота - РИА Новости, 04.12.2023

Жителю Колымы вынесли приговор за незаконную перевозку золота

Суд в Магаданской области признал жителя региона виновным в незаконных хранении и перевозке 12 слитков золота весом 3,7 килограмма и приговорил его к году... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T04:25

2023-12-04T04:25

2023-12-04T04:27

магаданская область

происшествия

гибдд мвд рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сусуман

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МАГАДАН, 4 дек - РИА Новости. Суд в Магаданской области признал жителя региона виновным в незаконных хранении и перевозке 12 слитков золота весом 3,7 килограмма и приговорил его к году лишения свободы, сообщает в понедельник прокуратура Колымы. "В суде установлено, что в период с июня по август 2015 года вблизи Сусумана возле автозаправочной станции мужчина обнаружил полиэтиленовый пакет, в котором находилось 12 слитков золота весом около 3,7 килограмма. Гражданин забрал находку домой и хранил по месту жительства. В августе 2023 года злоумышленник перевозил драгоценный металл в автомобиле", - говорится в сообщении. Сообщается также, что мужчину в процессе перевозки драгметалла попытались остановить сотрудники ГИБДД, но он попытался скрыться, не справился с управлением, въехал в здание бывшего поста ГАИ, а затем продолжил движение в сторону колымского поселка Мяунджа. "Скрываясь от погони, он бросил автомобиль на улице и решил спрятаться на крыше многоквартирного дома, где был обнаружен с поличным сотрудниками ФСБ. Драгметалл стоимостью свыше 19 миллионов рублей изъят из незаконного оборота", - сообщает ведомство. Уточняется, что за совершение преступления суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231204/trepang-1913524054.html

магаданская область

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магаданская область, происшествия, гибдд мвд рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сусуман