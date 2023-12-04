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Жильцы пострадавшего дома в Ейске, где упал Су-34, заселятся до 20 декабря - РИА Новости, 04.12.2023
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Краснодарский край
 
20:27 04.12.2023 (обновлено: 20:31 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/zhile-1913743952.html
Жильцы пострадавшего дома в Ейске, где упал Су-34, заселятся до 20 декабря
Жильцы пострадавшего дома в Ейске, где упал Су-34, заселятся до 20 декабря - РИА Новости, 04.12.2023
Жильцы пострадавшего дома в Ейске, где упал Су-34, заселятся до 20 декабря
Все жильцы дома в Ейске на Кубани, во дворе которого 17 октября прошлого года упал Су-34, смогут вернуться в свои квартиры до 20 декабря, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:27
2023-12-04T20:31
краснодарский край
происшествия
жилье
ейск
вениамин кондратьев
сергей власов
су-34
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КРАСНОДАР, 4 дек – РИА Новости. Все жильцы дома в Ейске на Кубани, во дворе которого 17 октября прошлого года упал Су-34, смогут вернуться в свои квартиры до 20 декабря, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Вечером 17 октября 2022 года в жилом массиве Ейска упал Су-34. Как заявили в Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, начался пожар с первого по девятый этажи. При пожаре погибли 16 человек, пострадали 33. Строители полностью демонтировали четыре подъезда поврежденного дома, площадь работ составила около 7 тысяч квадратных метров. Жильцов временно расселили, заезжать в свои квартиры они начали с 1 ноября. "До 20 декабря планируется передать все квартиры жильцам для того, чтобы они Новый год отпраздновали в своей же квартире. Для меня принципиально важно, чтобы люди вернулись к обычному, прежнему образу жизни", - сказал Кондратьев в ходе прямой линии с жителями Кубани. Вице-губернатор Сергей Власов доложил, что из 140 пострадавших квартир порядка 100 уже переданы жильцам. Сейчас также ведется работа по устранению замечаний собственников, вернувшихся в свои квартиры. Кроме того, жильцам продолжают выплачивать по 20 тысяч рублей за 1 квадратный метр на выполнение ремонтных работ. На сегодняшний день компенсацию уже получил 61 собственник, добавили в краевой администрации.
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происшествия, жилье, ейск, вениамин кондратьев, сергей власов, су-34
Краснодарский край, Происшествия, Жилье, Ейск, Вениамин Кондратьев, Сергей Власов, Су-34

Жильцы пострадавшего дома в Ейске, где упал Су-34, заселятся до 20 декабря

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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КРАСНОДАР, 4 дек – РИА Новости. Все жильцы дома в Ейске на Кубани, во дворе которого 17 октября прошлого года упал Су-34, смогут вернуться в свои квартиры до 20 декабря, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Вечером 17 октября 2022 года в жилом массиве Ейска упал Су-34. Как заявили в Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, начался пожар с первого по девятый этажи. При пожаре погибли 16 человек, пострадали 33. Строители полностью демонтировали четыре подъезда поврежденного дома, площадь работ составила около 7 тысяч квадратных метров. Жильцов временно расселили, заезжать в свои квартиры они начали с 1 ноября.
«
"До 20 декабря планируется передать все квартиры жильцам для того, чтобы они Новый год отпраздновали в своей же квартире. Для меня принципиально важно, чтобы люди вернулись к обычному, прежнему образу жизни", - сказал Кондратьев в ходе прямой линии с жителями Кубани.
Вице-губернатор Сергей Власов доложил, что из 140 пострадавших квартир порядка 100 уже переданы жильцам. Сейчас также ведется работа по устранению замечаний собственников, вернувшихся в свои квартиры. Кроме того, жильцам продолжают выплачивать по 20 тысяч рублей за 1 квадратный метр на выполнение ремонтных работ. На сегодняшний день компенсацию уже получил 61 собственник, добавили в краевой администрации.
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Краснодарский крайПроисшествияЖильеЕйскВениамин КондратьевСергей ВласовСу-34
 
 
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