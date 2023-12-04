https://ria.ru/20231204/zhile-1913743952.html

Жильцы пострадавшего дома в Ейске, где упал Су-34, заселятся до 20 декабря

Жильцы пострадавшего дома в Ейске, где упал Су-34, заселятся до 20 декабря - РИА Новости, 04.12.2023

Жильцы пострадавшего дома в Ейске, где упал Су-34, заселятся до 20 декабря

Все жильцы дома в Ейске на Кубани, во дворе которого 17 октября прошлого года упал Су-34, смогут вернуться в свои квартиры до 20 декабря, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:27

2023-12-04T20:27

2023-12-04T20:31

краснодарский край

происшествия

жилье

ейск

вениамин кондратьев

сергей власов

су-34

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КРАСНОДАР, 4 дек – РИА Новости. Все жильцы дома в Ейске на Кубани, во дворе которого 17 октября прошлого года упал Су-34, смогут вернуться в свои квартиры до 20 декабря, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Вечером 17 октября 2022 года в жилом массиве Ейска упал Су-34. Как заявили в Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, начался пожар с первого по девятый этажи. При пожаре погибли 16 человек, пострадали 33. Строители полностью демонтировали четыре подъезда поврежденного дома, площадь работ составила около 7 тысяч квадратных метров. Жильцов временно расселили, заезжать в свои квартиры они начали с 1 ноября. "До 20 декабря планируется передать все квартиры жильцам для того, чтобы они Новый год отпраздновали в своей же квартире. Для меня принципиально важно, чтобы люди вернулись к обычному, прежнему образу жизни", - сказал Кондратьев в ходе прямой линии с жителями Кубани. Вице-губернатор Сергей Власов доложил, что из 140 пострадавших квартир порядка 100 уже переданы жильцам. Сейчас также ведется работа по устранению замечаний собственников, вернувшихся в свои квартиры. Кроме того, жильцам продолжают выплачивать по 20 тысяч рублей за 1 квадратный метр на выполнение ремонтных работ. На сегодняшний день компенсацию уже получил 61 собственник, добавили в краевой администрации.

https://ria.ru/20230812/samolety-1889714704.html

ейск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, ейск, вениамин кондратьев, сергей власов, су-34