Жильцы пострадавшего дома в Ейске, где упал Су-34, заселятся до 20 декабря
Осмотр новой квартиры. Архивное фото
КРАСНОДАР, 4 дек – РИА Новости. Все жильцы дома в Ейске на Кубани, во дворе которого 17 октября прошлого года упал Су-34, смогут вернуться в свои квартиры до 20 декабря, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Вечером 17 октября 2022 года в жилом массиве Ейска упал Су-34. Как заявили в Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, начался пожар с первого по девятый этажи. При пожаре погибли 16 человек, пострадали 33. Строители полностью демонтировали четыре подъезда поврежденного дома, площадь работ составила около 7 тысяч квадратных метров. Жильцов временно расселили, заезжать в свои квартиры они начали с 1 ноября.
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"До 20 декабря планируется передать все квартиры жильцам для того, чтобы они Новый год отпраздновали в своей же квартире. Для меня принципиально важно, чтобы люди вернулись к обычному, прежнему образу жизни", - сказал Кондратьев в ходе прямой линии с жителями Кубани.
Вице-губернатор Сергей Власов доложил, что из 140 пострадавших квартир порядка 100 уже переданы жильцам. Сейчас также ведется работа по устранению замечаний собственников, вернувшихся в свои квартиры. Кроме того, жильцам продолжают выплачивать по 20 тысяч рублей за 1 квадратный метр на выполнение ремонтных работ. На сегодняшний день компенсацию уже получил 61 собственник, добавили в краевой администрации.