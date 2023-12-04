https://ria.ru/20231204/zhile-1913547336.html

Более двух тысяч липчан до конца года переедут в новое жилье из аварийного

Более двух тысяч липчан до конца года переедут в новое жилье из аварийного - РИА Новости, 04.12.2023

Более двух тысяч липчан до конца года переедут в новое жилье из аварийного

Больше двух тысяч человек до конца года мы обеспечим жильем; из аварийных домов семьи переедут в новые квартиры, сообщил в своем телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T09:52

2023-12-04T09:52

2023-12-04T09:52

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Больше двух тысяч человек до конца года мы обеспечим жильем; из аварийных домов семьи переедут в новые квартиры, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов "Усмань, Грязи, Липецк, Задонск, Елец, Лебедянь – в этих городах дома достроены и уже введены или вводятся в эксплуатацию. В Ельце скоро будем вручать ключи – это вопрос всего одной -двух недель. Новый год многие будут встречать в комфортных условиях – жилье "под ключ", с сантехникой и ремонтом", – отметил Артамонов. По его словам, на этом завершится программа по переселению. "Завершим раньше срока. Очень хотим поскорее перейти к следующему этапу, по этому вопросу взаимодействуем с федеральными структурами", – написал Артамонов. В свою очередь, в пресс-службе областного правительства добавили, что новые квартиры с начала года уже получили 1342 жителя Липецкой области благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". Таким образом, Липецкая область с опережением на два года завершает действующую программу по переселению из аварийного жилья признанного таковым до 1.01.2017 года. Нынешняя программа стартовала в 2019 году. За это время улучшили жилищные условия 5089 человек.

https://ria.ru/20231129/ekotekhnopark-1912580215.html

липецкая область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, игорь артамонов