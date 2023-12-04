Более двух тысяч липчан до конца года переедут в новое жилье из аварийного
© Пресс-служба правительства Липецкой областиИгорь Артамонов
© Пресс-служба правительства Липецкой области
Игорь Артамонов. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Больше двух тысяч человек до конца года мы обеспечим жильем; из аварийных домов семьи переедут в новые квартиры, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
"Усмань, Грязи, Липецк, Задонск, Елец, Лебедянь – в этих городах дома достроены и уже введены или вводятся в эксплуатацию. В Ельце скоро будем вручать ключи – это вопрос всего одной -двух недель. Новый год многие будут встречать в комфортных условиях – жилье "под ключ", с сантехникой и ремонтом", – отметил Артамонов.
По его словам, на этом завершится программа по переселению. "Завершим раньше срока. Очень хотим поскорее перейти к следующему этапу, по этому вопросу взаимодействуем с федеральными структурами", – написал Артамонов.
В свою очередь, в пресс-службе областного правительства добавили, что новые квартиры с начала года уже получили 1342 жителя Липецкой области благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". Таким образом, Липецкая область с опережением на два года завершает действующую программу по переселению из аварийного жилья признанного таковым до 1.01.2017 года. Нынешняя программа стартовала в 2019 году. За это время улучшили жилищные условия 5089 человек.