https://ria.ru/20231204/zheny-1913755037.html

Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших в СВО бойцов

Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших в СВО бойцов - РИА Новости, 04.12.2023

Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших в СВО бойцов

Президент России Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки для женщин, которые находились в гражданском браке с погибшими участниками специальной... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T21:29

2023-12-04T21:29

2023-12-04T22:37

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки для женщин, которые находились в гражданском браке с погибшими участниками специальной военной операции."Надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и на тему поддержки тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями. Есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в гражданском браке", - сказал Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он отметил, что не должны остаться без поддержки и дети, рожденные в гражданских браках."Чтобы ни дети не остались без поддержки, ни эти женщины. Надо самым внимательным образом еще раз проанализировать правовую сторону этого вопроса. И если там есть необходимость внести какие-то коррективы с точки зрения организации их поддержки, то надо обязательно это сделать", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20231204/putin-1913692433.html

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Путин: надо подумать, как поддержать гражданских жен погибших в СВО бойцов ПУТИН: НАДО ПОДУМАТЬ, КАК ПОДДЕРЖАТЬ ЖЕНЩИН, НАХОДИВШИХСЯ В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ С ПОГИБШИМИ УЧАСТНИКАМИ СВО 2023-12-04T21:29 true PT1M17S

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владимир путин, россия, общество