https://ria.ru/20231204/zheny-1913755037.html
Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших в СВО бойцов
Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших в СВО бойцов - РИА Новости, 04.12.2023
Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших в СВО бойцов
Президент России Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки для женщин, которые находились в гражданском браке с погибшими участниками специальной... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:29
2023-12-04T21:29
2023-12-04T22:37
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913764559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14bf24d12049c94bb3aa41ccab3a6357.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки для женщин, которые находились в гражданском браке с погибшими участниками специальной военной операции."Надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и на тему поддержки тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями. Есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в гражданском браке", - сказал Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он отметил, что не должны остаться без поддержки и дети, рожденные в гражданских браках."Чтобы ни дети не остались без поддержки, ни эти женщины. Надо самым внимательным образом еще раз проанализировать правовую сторону этого вопроса. И если там есть необходимость внести какие-то коррективы с точки зрения организации их поддержки, то надо обязательно это сделать", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20231204/putin-1913692433.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913764559_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8813165cf47be9cf66ef4312862f9f75.jpg
Путин: надо подумать, как поддержать гражданских жен погибших в СВО бойцов
ПУТИН: НАДО ПОДУМАТЬ, КАК ПОДДЕРЖАТЬ ЖЕНЩИН, НАХОДИВШИХСЯ В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ С ПОГИБШИМИ УЧАСТНИКАМИ СВО
2023-12-04T21:29
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших в СВО бойцов
Путин поручил подумать, как поддержать гражданских жен погибших участников СВО