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Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших в СВО бойцов - РИА Новости, 04.12.2023
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21:29 04.12.2023 (обновлено: 22:37 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/zheny-1913755037.html
Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших в СВО бойцов
Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших в СВО бойцов - РИА Новости, 04.12.2023
Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших в СВО бойцов
Президент России Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки для женщин, которые находились в гражданском браке с погибшими участниками специальной... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:29
2023-12-04T22:37
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки для женщин, которые находились в гражданском браке с погибшими участниками специальной военной операции."Надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и на тему поддержки тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями. Есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в гражданском браке", - сказал Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он отметил, что не должны остаться без поддержки и дети, рожденные в гражданских браках."Чтобы ни дети не остались без поддержки, ни эти женщины. Надо самым внимательным образом еще раз проанализировать правовую сторону этого вопроса. И если там есть необходимость внести какие-то коррективы с точки зрения организации их поддержки, то надо обязательно это сделать", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20231204/putin-1913692433.html
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Путин: надо подумать, как поддержать гражданских жен погибших в СВО бойцов
ПУТИН: НАДО ПОДУМАТЬ, КАК ПОДДЕРЖАТЬ ЖЕНЩИН, НАХОДИВШИХСЯ В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ С ПОГИБШИМИ УЧАСТНИКАМИ СВО
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших в СВО бойцов

Путин поручил подумать, как поддержать гражданских жен погибших участников СВО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки для женщин, которые находились в гражданском браке с погибшими участниками специальной военной операции.
«
"Надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и на тему поддержки тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями. Есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в гражданском браке", - сказал Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Он отметил, что не должны остаться без поддержки и дети, рожденные в гражданских браках.
«
"Чтобы ни дети не остались без поддержки, ни эти женщины. Надо самым внимательным образом еще раз проанализировать правовую сторону этого вопроса. И если там есть необходимость внести какие-то коррективы с точки зрения организации их поддержки, то надо обязательно это сделать", - подчеркнул Путин.
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