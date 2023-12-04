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Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в шесть африканских стран - РИА Новости, 04.12.2023
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18:40 04.12.2023 (обновлено: 19:01 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/zerno-1913721890.html
Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в шесть африканских стран
Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в шесть африканских стран - РИА Новости, 04.12.2023
Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в шесть африканских стран
Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, некоторые суда уже разгружаются там, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:40
2023-12-04T19:01
россия
африка
в мире
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, некоторые суда уже разгружаются там, заявил президент РФ Владимир Путин."Кстати, хочу сказать, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии. Некоторые суда уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, некоторые грузятся в российских портах", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
https://ria.ru/20230909/zerno-1895181870.html
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россия, африка, в мире, владимир путин, экономика
Россия, Африка, В мире, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в шесть африканских стран

Путин: Россия направит зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, некоторые суда уже разгружаются там, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кстати, хочу сказать, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии. Некоторые суда уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, некоторые грузятся в российских портах", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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9 сентября, 14:17
 
РоссияАфрикаВ миреВладимир ПутинЭкономика
 
 
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