https://ria.ru/20231204/zerno-1913721890.html
Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в шесть африканских стран
Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в шесть африканских стран - РИА Новости, 04.12.2023
Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в шесть африканских стран
Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, некоторые суда уже разгружаются там, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:40
2023-12-04T18:40
2023-12-04T19:01
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, некоторые суда уже разгружаются там, заявил президент РФ Владимир Путин."Кстати, хочу сказать, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии. Некоторые суда уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, некоторые грузятся в российских портах", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
https://ria.ru/20230909/zerno-1895181870.html
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РИА Новости
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россия, африка, в мире, владимир путин, экономика
Россия, Африка, В мире, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в шесть африканских стран
Путин: Россия направит зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, некоторые суда уже разгружаются там, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кстати, хочу сказать, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии. Некоторые суда уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, некоторые грузятся в российских портах", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
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