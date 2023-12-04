https://ria.ru/20231204/zerno-1913721890.html

Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в шесть африканских стран

Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в шесть африканских стран - РИА Новости, 04.12.2023

Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в шесть африканских стран

Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, некоторые суда уже разгружаются там, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:40

2023-12-04T18:40

2023-12-04T19:01

россия

африка

в мире

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275277_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_39812a47a3a9a711669c2458c5349308.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, некоторые суда уже разгружаются там, заявил президент РФ Владимир Путин."Кстати, хочу сказать, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии. Некоторые суда уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, некоторые грузятся в российских портах", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

https://ria.ru/20230909/zerno-1895181870.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, африка, в мире, владимир путин, экономика