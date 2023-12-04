https://ria.ru/20231204/zemletryasenie-1913649436.html

Во время землетрясения на Филиппинах погибли два человека

Во время землетрясения на Филиппинах погибли два человека - РИА Новости, 04.12.2023

Во время землетрясения на Филиппинах погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, еще девять получили травмы на юго-востоке Филиппин в результате субботнего землетрясения магнитудой 7,4 в провинции Южный... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:46

2023-12-04T14:46

2023-12-04T14:48

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филиппины

землетрясение

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще девять получили травмы на юго-востоке Филиппин в результате субботнего землетрясения магнитудой 7,4 в провинции Южный Суригао, сообщил в понедельник телеканал ABS-CBS. Землетрясение ощущалось 2 декабря в районе Хинатуан и, как отмечает филиппинская печать, это было самым сильным землетрясением в этой части Филиппин, в районе острова Минданао, с 1992 года. Со ссылкой на управление гражданской обороне телеканал также информировал, что полностью разрушено 102 дома, еще 743 частично повреждены. По данным сейсмологов, которые приводит ABS-CBS, зафиксировано как минимум 1726 остаточных подземных колебаний землетрясения в Южном Суригао. Там же произошли несколько новых землетрясений с магнитудой до 6,8 по шкале Рихтера, которые не считают остаточными подземными толчками (афтершоками).

https://ria.ru/20231204/vulkan-1913543544.html

филиппины

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, филиппины, землетрясение