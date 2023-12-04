Во время землетрясения на Филиппинах погибли два человека
ABS-CBS: при землетрясении на Филиппинах два человека погибли, девять пострадали
© AP Photo / Shaira Ann SandiganТорговый центр в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, получивший повреждения в результате землетрясения
© AP Photo / Shaira Ann Sandigan
Торговый центр в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, получивший повреждения в результате землетрясения . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще девять получили травмы на юго-востоке Филиппин в результате субботнего землетрясения магнитудой 7,4 в провинции Южный Суригао, сообщил в понедельник телеканал ABS-CBS.
Землетрясение ощущалось 2 декабря в районе Хинатуан и, как отмечает филиппинская печать, это было самым сильным землетрясением в этой части Филиппин, в районе острова Минданао, с 1992 года.
Со ссылкой на управление гражданской обороне телеканал также информировал, что полностью разрушено 102 дома, еще 743 частично повреждены.
По данным сейсмологов, которые приводит ABS-CBS, зафиксировано как минимум 1726 остаточных подземных колебаний землетрясения в Южном Суригао. Там же произошли несколько новых землетрясений с магнитудой до 6,8 по шкале Рихтера, которые не считают остаточными подземными толчками (афтершоками).