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Во время землетрясения на Филиппинах погибли два человека - РИА Новости, 04.12.2023
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14:46 04.12.2023 (обновлено: 14:48 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/zemletryasenie-1913649436.html
Во время землетрясения на Филиппинах погибли два человека
Во время землетрясения на Филиппинах погибли два человека - РИА Новости, 04.12.2023
Во время землетрясения на Филиппинах погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли, еще девять получили травмы на юго-востоке Филиппин в результате субботнего землетрясения магнитудой 7,4 в провинции Южный... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:46
2023-12-04T14:48
в мире
филиппины
землетрясение
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще девять получили травмы на юго-востоке Филиппин в результате субботнего землетрясения магнитудой 7,4 в провинции Южный Суригао, сообщил в понедельник телеканал ABS-CBS. Землетрясение ощущалось 2 декабря в районе Хинатуан и, как отмечает филиппинская печать, это было самым сильным землетрясением в этой части Филиппин, в районе острова Минданао, с 1992 года. Со ссылкой на управление гражданской обороне телеканал также информировал, что полностью разрушено 102 дома, еще 743 частично повреждены. По данным сейсмологов, которые приводит ABS-CBS, зафиксировано как минимум 1726 остаточных подземных колебаний землетрясения в Южном Суригао. Там же произошли несколько новых землетрясений с магнитудой до 6,8 по шкале Рихтера, которые не считают остаточными подземными толчками (афтершоками).
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в мире, филиппины, землетрясение
В мире, Филиппины, Землетрясение
Во время землетрясения на Филиппинах погибли два человека

ABS-CBS: при землетрясении на Филиппинах два человека погибли, девять пострадали

© AP Photo / Shaira Ann SandiganТорговый центр в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, получивший повреждения в результате землетрясения
Торговый центр в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, получивший повреждения в результате землетрясения - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Shaira Ann Sandigan
Торговый центр в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, получивший повреждения в результате землетрясения . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще девять получили травмы на юго-востоке Филиппин в результате субботнего землетрясения магнитудой 7,4 в провинции Южный Суригао, сообщил в понедельник телеканал ABS-CBS.
Землетрясение ощущалось 2 декабря в районе Хинатуан и, как отмечает филиппинская печать, это было самым сильным землетрясением в этой части Филиппин, в районе острова Минданао, с 1992 года.
Со ссылкой на управление гражданской обороне телеканал также информировал, что полностью разрушено 102 дома, еще 743 частично повреждены.
По данным сейсмологов, которые приводит ABS-CBS, зафиксировано как минимум 1726 остаточных подземных колебаний землетрясения в Южном Суригао. Там же произошли несколько новых землетрясений с магнитудой до 6,8 по шкале Рихтера, которые не считают остаточными подземными толчками (афтершоками).
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