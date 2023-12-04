https://ria.ru/20231204/zemletryasenie-1913643168.html

Россияне не обращались в генконсульство в Турции после землетрясения

Россияне не обращались в генконсульство в Турции после землетрясения - РИА Новости, 04.12.2023

Россияне не обращались в генконсульство в Турции после землетрясения

Россияне не обращались в генконсульство РФ в Стамбуле после землетрясения на западе Турции, ощущавшегося в ряде провинций, в том числе в Стамбуле, сообщили РИА... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:25

2023-12-04T14:25

2023-12-04T14:25

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СТАМБУЛ, 4 дек - РИА Новости. Россияне не обращались в генконсульство РФ в Стамбуле после землетрясения на западе Турции, ощущавшегося в ряде провинций, в том числе в Стамбуле, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 10.43 (время совпадает с мск) на западе Турции в провинции Бурса, толчки ощущались в европейской части Стамбула. Также зафиксирован афтершок магнитудой 4,5. Сообщений о пострадавших в результате землетрясения не поступало, заявили ранее власти страны. "Обращений от росграждан не поступало", - сообщили в консульстве. Также в дипмиссии отметили, что землетрясение вызвало небольшую панику у местных жителей. "Каких-либо сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Соответствующие службы проводят контроль зданий в районах близких к эпицентру", - отметили дипломаты. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил он. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу ранее представил планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но предсказать точно, когда стихия ударит, невозможно. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах создания "резервных" городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов.

https://ria.ru/20231203/zemletryasenie-1913453917.html

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