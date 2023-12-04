https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913670938.html

"Если повезет": в Британии раскрыли, что скоро случится с Зеленским

"Если повезет": в Британии раскрыли, что скоро случится с Зеленским - РИА Новости, 04.12.2023

"Если повезет": в Британии раскрыли, что скоро случится с Зеленским

В украинских политических кругах растет недовольство президентом Владимиром Зеленским, поэтому единственным вариантом спасения для него станет бегство, заявил... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:58

2023-12-04T15:58

2023-12-04T15:58

в мире

киев

украина

владимир зеленский

джордж гэллоуэй

виталий кличко

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В украинских политических кругах растет недовольство президентом Владимиром Зеленским, поэтому единственным вариантом спасения для него станет бегство, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х."Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) повезет, если ему удастся бежать из страны живым", — отметил он.Гэллоуэй подчеркнул, что украинские политики все чаще выступают с критикой действующего президента в СМИ. Даже супруга Владимира Зеленского заявила, что не хочет, чтобы ее муж избирался на второй срок, добавил Гэллоуэй.Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Владимир Зеленский платит за свои ошибки. Ранее он обвинил президента в скатывании в авторитаризм. По мнению Кличко, в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, все зависит от настроения одного человека.

https://ria.ru/20231203/kontrol-1913486155.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, джордж гэллоуэй, виталий кличко