"Лучший выход": планы Зеленского на следующую неделю подняли на смех

"Лучший выход": планы Зеленского на следующую неделю подняли на смех - РИА Новости, 04.12.2023

"Лучший выход": планы Зеленского на следующую неделю подняли на смех

Пользователи социальной сети X высмеяли заявление Владимира Зеленского, в котором он рассказал о планах на следующую неделю. 04.12.2023

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли заявление Владимира Зеленского, в котором он рассказал о планах на следующую неделю.В своем обращении он в очередной раз пообещал скорое "усиление Украины" и заявил, что именно на следующей неделе будут увеличены возможности военно-промышленного комплекса страны, не уточнив, каким именно образом это произойдет."Беспокоиться не о чем. Мы, как обычно, одерживаем верх", — иронично отметил Algol."Теперь я понимаю, почему его жена хочет, чтобы Зеленский сдался. Она пытается спасти своего мужа от нервного срыва", — предположил Freedom of speech."Как можно оказать помощь России? Для друга интересуюсь", — написал Kevin gill."Возможно, лучший способ положить конец этому конфликту — это еще один переворот. Один государственный переворот втянул Украину в эту неразбериху, возможно, другой вытащит из нее", — выразил мнение Mike McMullen."Зеленский всегда выглядит так, будто он под кайфом?" — поинтересовался Shannon Y."Конец близок", — подытожил Diplomatic Tides.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС устали от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. Так, газета The New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов.

