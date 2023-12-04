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"Лучший выход": планы Зеленского на следующую неделю подняли на смех - РИА Новости, 04.12.2023
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05:50 04.12.2023 (обновлено: 16:24 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913528575.html
"Лучший выход": планы Зеленского на следующую неделю подняли на смех
"Лучший выход": планы Зеленского на следующую неделю подняли на смех - РИА Новости, 04.12.2023
"Лучший выход": планы Зеленского на следующую неделю подняли на смех
Пользователи социальной сети X высмеяли заявление Владимира Зеленского, в котором он рассказал о планах на следующую неделю. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T05:50
2023-12-04T16:24
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли заявление Владимира Зеленского, в котором он рассказал о планах на следующую неделю.В своем обращении он в очередной раз пообещал скорое "усиление Украины" и заявил, что именно на следующей неделе будут увеличены возможности военно-промышленного комплекса страны, не уточнив, каким именно образом это произойдет."Беспокоиться не о чем. Мы, как обычно, одерживаем верх", — иронично отметил Algol."Теперь я понимаю, почему его жена хочет, чтобы Зеленский сдался. Она пытается спасти своего мужа от нервного срыва", — предположил Freedom of speech."Как можно оказать помощь России? Для друга интересуюсь", — написал Kevin gill."Возможно, лучший способ положить конец этому конфликту — это еще один переворот. Один государственный переворот втянул Украину в эту неразбериху, возможно, другой вытащит из нее", — выразил мнение Mike McMullen."Зеленский всегда выглядит так, будто он под кайфом?" — поинтересовался Shannon Y."Конец близок", — подытожил Diplomatic Tides.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС устали от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. Так, газета The New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов.
https://ria.ru/20231204/brigada-1913520506.html
https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913522159.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Евросоюз

"Лучший выход": планы Зеленского на следующую неделю подняли на смех

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли заявление Владимира Зеленского, в котором он рассказал о планах на следующую неделю.
В своем обращении он в очередной раз пообещал скорое "усиление Украины" и заявил, что именно на следующей неделе будут увеличены возможности военно-промышленного комплекса страны, не уточнив, каким именно образом это произойдет.
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"Беспокоиться не о чем. Мы, как обычно, одерживаем верх", — иронично отметил Algol.
"Теперь я понимаю, почему его жена хочет, чтобы Зеленский сдался. Она пытается спасти своего мужа от нервного срыва", — предположил Freedom of speech.
"Как можно оказать помощь России? Для друга интересуюсь", — написал Kevin gill.
«
"Возможно, лучший способ положить конец этому конфликту — это еще один переворот. Один государственный переворот втянул Украину в эту неразбериху, возможно, другой вытащит из нее", — выразил мнение Mike McMullen.
"Зеленский всегда выглядит так, будто он под кайфом?" — поинтересовался Shannon Y.
"Конец близок", — подытожил Diplomatic Tides.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС устали от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. Так, газета The New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов.
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