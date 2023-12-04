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"Пришло время": во Франции раскрыли схему США по уничтожению Зеленского - РИА Новости, 04.12.2023
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02:24 04.12.2023 (обновлено: 11:40 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913522159.html
"Пришло время": во Франции раскрыли схему США по уничтожению Зеленского
"Пришло время": во Франции раскрыли схему США по уничтожению Зеленского - РИА Новости, 04.12.2023
"Пришло время": во Франции раскрыли схему США по уничтожению Зеленского
США решили, что пришло время обвинить в неудаче свою марионетку — Владимира Зеленского, к такому выводу пришел лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T02:24
2023-12-04T11:40
в мире
франция
украина
флориан филиппо
йенс столтенберг
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. США решили, что пришло время обвинить в неудаче свою марионетку — Владимира Зеленского, к такому выводу пришел лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя на своей странице в соцсети X недавнее интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга.Ранее Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к "плохим новостям" с Украины."Плохие времена для Зеленского! Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD: пришло время обвинить в неудаче их марионетку — Зеленского", — написал Филиппо.По словам политика, подобная тактика не является новой для США, "глубинное государство" которых всегда поступало так со своими "марионетками"."Глубинное государство делает то, что делает всегда: оно создает марионетку, затем бросает ее и уничтожает", — отметил Филиппо.Политик в очередной раз призвал прекратить посылать Украине деньги и оружие.
https://ria.ru/20231203/mnenie-1913403639.html
https://ria.ru/20231204/brigada-1913520506.html
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в мире, франция, украина, флориан филиппо, йенс столтенберг, нато
В мире, Франция, Украина, Флориан Филиппо, Йенс Столтенберг, НАТО
"Пришло время": во Франции раскрыли схему США по уничтожению Зеленского

Политик Филиппо: США решили, что пора обвинить в неудаче Зеленского

© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. США решили, что пришло время обвинить в неудаче свою марионетку — Владимира Зеленского, к такому выводу пришел лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя на своей странице в соцсети X недавнее интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Ранее Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к "плохим новостям" с Украины.
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"Плохие времена для Зеленского! Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD: пришло время обвинить в неудаче их марионетку — Зеленского", — написал Филиппо.
По словам политика, подобная тактика не является новой для США, "глубинное государство" которых всегда поступало так со своими "марионетками".
«
"Глубинное государство делает то, что делает всегда: оно создает марионетку, затем бросает ее и уничтожает", — отметил Филиппо.
Политик в очередной раз призвал прекратить посылать Украине деньги и оружие.
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В миреФранцияУкраинаФлориан ФилиппоЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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