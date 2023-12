https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913504241.html

Зеленский открыл новый фронт на Западе: "путинисты" переходят в наступление

Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о провале контрнаступления и срочного строительства оборонительных сооружений повергли в шок всех тех западных пропагандистов, которые на протяжении почти двух лет с пеной у рта доказывали, что "Украина побеждает Россию". Видно, как они один за другим переходят в глубокую оборону, оправдываясь за свои несбывшиеся прогнозы и перекладывая вину на других. И наоборот, резко воспряли западные сторонники мира, на которых пропаганда усиленно навешивала ярлыки "агентов Кремля", "путинистов", "полезных идиотов Москвы" и так далее. Таким образом, можно сказать, что информационная война на Западе также переходит в новую фазу.Началось это, конечно, с памятного интервью главкома ВСУ генерала Валерия Залужного журналу The Economist, в котором он признал тупик на поле боя. Уже тогда началось медленное "отползание" адептов войны против России со своих позиций в западных СМИ. Вдруг телеканалы, которые еще недавно не допускали даже разговоров о возможности победы России, стали выпускать сюжеты со "страшными" вопросами: "А что если в конечном итоге Украина проиграет войну?" Но даже после этого находились сторонники идеи "успешности" пресловутого украинского контрнаступления. К примеру, лидер Евросовета Шарль Мишель всего-то полторы недели назад еще пытался доказывать, что операция ВСУ продвигается "успешно" и якобы достигает намеченных целей.Однако последние заявления Зеленского и его интервью Associated Press окончательно похоронили эти байки. Внезапное прозрение снизошло на многих участников дискуссий. В минувшую субботу, например, в Милане состоялось срочное заседание дискуссионного клуба, созванного основной оппозиционной силой Италии — Демократической партией. Вчерашние "ястребы", единогласно одобрявшие военную поддержку Украины и заявлявшие о необходимости "победы над Россией", вдруг озаглавили свой форум очень пацифистски: "Слово "мир" — утопия, которую надо сделать реальностью".Один за другим лидеры одной из влиятельнейших партий Италии выходили на сцену и рассказывали о необходимости добиться мира на Украине. А заодно они каялись и извинялись перед настоящими пацифистами, на которых сами наклеивали все эти годы ярлык "путинистов" за призывы к прекращению поставок оружия киевскому режиму. Газета il Fatto Quotidiano напомнила в этой связи, как на протяжении 18 месяцев эти же люди оскорбляли пацифистов и требовали составления "списков русофилов" для дальнейших рестрикций против них. А теперь на своем мероприятии сторонники Демпартии заявляют: "Мы допустили криминализацию многих настоящих пацифистов, которые заслуживали диалога, а не обвинения в путинизме".Итальянским экспертам вторят и другие европейские политики, говорившие о невозможности победы над Россией. Например, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо указывает на резкое изменение тональности на тамошних телеканалах: "Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: "Зеленский проиграет. И мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги! Нужно было вести переговоры о мире!"А "ястребы" огрызаются, пытаясь объяснить несбывшиеся прогнозы чем угодно — неумелостью украинских вояк, некомпетентностью руководства Украины, нерешительностью Запада, который мог поставить больше оружия. К примеру, один из самых упрямых проукраинских пропагандистов в западных СМИ генерал Бен Ходжес, до последнего утверждавший, что Украина "до конца лета займет Крым", теперь оправдывается: "Сами бы мы никогда не отправили американских солдат в такое наступление, если бы сначала не обеспечили полное превосходство в воздухе и не направили огромное количество танков, инженерной техники и тому подобного".Так и хочется спросить у этого горе-эксперта: если ты все это знал, зачем же на протяжении нескольких месяцев подбадривал украинцев своими нереалистичными прогнозами о возможности "победы над Россией"? То есть, получается, Ходжес и ему подобные сознательно отправляли на убой десятки и даже сотни тысяч украинских военных, понимая нереалистичность поставленных перед ними целей.Конечно, резкая смена настроений в западных СМИ не означает признания полного поражения Украины. То есть пока журналы вроде The Economist лишь начали робко допускать: "Похоже, Путин побеждает в войне на Украине". И тут же делают оговорку: "Пока что". Таким образом выражается надежда на то, что как-то ситуацию еще можно исправить.А еще один неутомимый проукраинский пропагандист, колумнист газеты The Guardian Саймон Тисдалл, в свое время призвавший начать мировую войну, чтобы "остановить Путина", теперь продолжил свою линию. Признав полный провал украинского контрнаступления, он пришел к потрясающему выводу: "Зеленский и его генералы должны найти способы разрушить эту пораженческую динамику, прежде чем она прочно укрепится. Большая военная эскалация может быть единственным способом избежать медленной смерти от тысячи порезов". То есть, фактически согласившись, что все его собственные заклинания о возможности "победить Россию" провалились, британец не нашел ничего лучшего, чтобы призвать украинцев гибнуть и дальше. Мол, лучше уж сразу, чем медленно истекая кровью от "порезов".Так что можем констатировать: новая фаза информационной войны в западных СМИ, конечно же, еще не означает окончания агрессивной риторики против России и требований сражаться "до последнего украинца". Просто "ястребы" после призыва Зеленского начали рыть оборонительные укрепления. Не понимая, что зимняя почва плохо приспособлена для этого.

