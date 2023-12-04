https://ria.ru/20231204/zasedanie-1913733356.html

Источник: завершающее заседание осенней сессии Госдумы проведут 19 декабря

Источник: завершающее заседание осенней сессии Госдумы проведут 19 декабря - РИА Новости, 04.12.2023

Источник: завершающее заседание осенней сессии Госдумы проведут 19 декабря

Завершающее заседание осенней сессии Госдумы состоится 19 декабря, об этом сообщил источник в Госдуме. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T19:18

2023-12-04T19:18

2023-12-04T19:18

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Завершающее заседание осенней сессии Госдумы состоится 19 декабря, об этом сообщил источник в Госдуме. "Совет Думы принял решение пленарное заседание 20 декабря не проводить. Завершающее заседание осенней сессии состоится 19 декабря - начало в 10.00", - сообщил источник журналистам.

https://ria.ru/20231201/vystavka-1913212308.html

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