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Источник: завершающее заседание осенней сессии Госдумы проведут 19 декабря - РИА Новости, 04.12.2023
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19:18 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/zasedanie-1913733356.html
Источник: завершающее заседание осенней сессии Госдумы проведут 19 декабря
Источник: завершающее заседание осенней сессии Госдумы проведут 19 декабря - РИА Новости, 04.12.2023
Источник: завершающее заседание осенней сессии Госдумы проведут 19 декабря
Завершающее заседание осенней сессии Госдумы состоится 19 декабря, об этом сообщил источник в Госдуме. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:18
2023-12-04T19:18
политика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Завершающее заседание осенней сессии Госдумы состоится 19 декабря, об этом сообщил источник в Госдуме. "Совет Думы принял решение пленарное заседание 20 декабря не проводить. Завершающее заседание осенней сессии состоится 19 декабря - начало в 10.00", - сообщил источник журналистам.
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политика, госдума рф, россия
Политика, Госдума РФ, Россия
Источник: завершающее заседание осенней сессии Госдумы проведут 19 декабря

Завершающее заседание осенней сессии Госдумы проведут 19 декабря

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Завершающее заседание осенней сессии Госдумы состоится 19 декабря, об этом сообщил источник в Госдуме.
"Совет Думы принял решение пленарное заседание 20 декабря не проводить. Завершающее заседание осенней сессии состоится 19 декабря - начало в 10.00", - сообщил источник журналистам.
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