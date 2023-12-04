https://ria.ru/20231204/zasedanie-1913733356.html
Источник: завершающее заседание осенней сессии Госдумы проведут 19 декабря
Источник: завершающее заседание осенней сессии Госдумы проведут 19 декабря - РИА Новости, 04.12.2023
Источник: завершающее заседание осенней сессии Госдумы проведут 19 декабря
Завершающее заседание осенней сессии Госдумы состоится 19 декабря, об этом сообщил источник в Госдуме. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:18
2023-12-04T19:18
2023-12-04T19:18
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Завершающее заседание осенней сессии Госдумы состоится 19 декабря, об этом сообщил источник в Госдуме. "Совет Думы принял решение пленарное заседание 20 декабря не проводить. Завершающее заседание осенней сессии состоится 19 декабря - начало в 10.00", - сообщил источник журналистам.
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Источник: завершающее заседание осенней сессии Госдумы проведут 19 декабря
Завершающее заседание осенней сессии Госдумы проведут 19 декабря