https://ria.ru/20231204/zapros-1913733216.html

Спикер Джонсон прокомментировал призыв ускорить помощь Киеву

Спикер Джонсон прокомментировал призыв ускорить помощь Киеву - РИА Новости, 04.12.2023

Спикер Джонсон прокомментировал призыв ускорить помощь Киеву

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон на призыв Белого дома ускорить согласование помощи Киеву заявил, что так и не получил ответ на свои озабоченности... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T19:18

2023-12-04T19:18

2023-12-04T19:18

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон на призыв Белого дома ускорить согласование помощи Киеву заявил, что так и не получил ответ на свои озабоченности о стратегии по Украине, а запрос республиканцы хотят рассматривать только со средствами на охрану госграницы. "Республиканцы в палате решили, что любой дополнительный пакет в сфере национальной безопасности должен начинаться с нашей собственной границы. Мы верим, что по двум вопросам можно найти согласие, если демократы в сенате и Белый дом будут вести разумные переговоры", - написал Джонсон в соцсети Х. Он подчеркнул, что администрация США "не смогла по существу ответить ни на одну закономерную озабоченность по поводу отсутствия четкой стратегии по Украине, пути разрешения конфликта и плана по адекватному контролю за выделенную американскими налогоплательщиками помощь". Так он ответил на публикацию письма в свой адрес от бюджетного офиса президента США. В письме говорится, что без действий конгресса у Штатов "к концу года иссякнут ресурсы для приобретения оружия и оборудования для Украины, а также их передачи со складов". Перерыв в потоке средств для Киева, как пишет бюджетное управление Белого дома, "повышает вероятность российских военных побед", а пакеты помощи уже стали меньше, их доставка ограничена. Пентагон к середине ноября использовал 97% ранее согласованных ассигнований для Украины, а госдеп полностью израсходовал средства. Помощь Украине продвигает интересы США в сфере нацбезопасности и якобы предотвращает разрастание конфликта, говорится в письме. Управление требует согласовать новую помощь, не дожидаясь конца года.

https://ria.ru/20231204/nastuplenie-1913694500.html

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913581057.html

украина

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в мире, украина, сша, киев, майк джонсон, министерство обороны сша