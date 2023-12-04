Спикер Джонсон прокомментировал призыв ускорить помощь Киеву
Джонсон: запрос Киеву будет рассмотрен только со средствами на охрану госграницы
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Майк Джонсон
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон на призыв Белого дома ускорить согласование помощи Киеву заявил, что так и не получил ответ на свои озабоченности о стратегии по Украине, а запрос республиканцы хотят рассматривать только со средствами на охрану госграницы.
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"Республиканцы в палате решили, что любой дополнительный пакет в сфере национальной безопасности должен начинаться с нашей собственной границы. Мы верим, что по двум вопросам можно найти согласие, если демократы в сенате и Белый дом будут вести разумные переговоры", - написал Джонсон в соцсети Х.
Он подчеркнул, что администрация США "не смогла по существу ответить ни на одну закономерную озабоченность по поводу отсутствия четкой стратегии по Украине, пути разрешения конфликта и плана по адекватному контролю за выделенную американскими налогоплательщиками помощь".
Так он ответил на публикацию письма в свой адрес от бюджетного офиса президента США. В письме говорится, что без действий конгресса у Штатов "к концу года иссякнут ресурсы для приобретения оружия и оборудования для Украины, а также их передачи со складов". Перерыв в потоке средств для Киева, как пишет бюджетное управление Белого дома, "повышает вероятность российских военных побед", а пакеты помощи уже стали меньше, их доставка ограничена.
Пентагон к середине ноября использовал 97% ранее согласованных ассигнований для Украины, а госдеп полностью израсходовал средства. Помощь Украине продвигает интересы США в сфере нацбезопасности и якобы предотвращает разрастание конфликта, говорится в письме. Управление требует согласовать новую помощь, не дожидаясь конца года.