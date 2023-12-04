https://ria.ru/20231204/zapret-1913699290.html

В Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси

В Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси - РИА Новости, 04.12.2023

В Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси

Власти Тюменской области продлили до конца 2024 года запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:42

2023-12-04T17:42

2023-12-04T17:42

тюменская область

александр моор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Власти Тюменской области продлили до конца 2024 года запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Александр Моор подписал постановление "Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Тюменской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", - говорится в сообщении. Уточняется, что работодателям запрещено привлекать мигрантов для перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, для работы в такси и арендованных легковых автомобилях с водителем, а также к деятельности автомобильного грузового транспорта и услугам по перевозкам. Как добавили в пресс-службе, запрет на привлечение иностранных граждан в Тюменской области в сфере перевозки пассажиров устанавливается ежегодно, начиная с 2015 года.

https://ria.ru/20231204/fms-1913650177.html

тюменская область

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тюменская область, александр моор