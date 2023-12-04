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В Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси - РИА Новости, 04.12.2023
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17:42 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/zapret-1913699290.html
В Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси
В Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси - РИА Новости, 04.12.2023
В Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси
Власти Тюменской области продлили до конца 2024 года запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:42
2023-12-04T17:42
тюменская область
александр моор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Власти Тюменской области продлили до конца 2024 года запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Александр Моор подписал постановление "Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Тюменской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", - говорится в сообщении. Уточняется, что работодателям запрещено привлекать мигрантов для перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, для работы в такси и арендованных легковых автомобилях с водителем, а также к деятельности автомобильного грузового транспорта и услугам по перевозкам. Как добавили в пресс-службе, запрет на привлечение иностранных граждан в Тюменской области в сфере перевозки пассажиров устанавливается ежегодно, начиная с 2015 года.
https://ria.ru/20231204/fms-1913650177.html
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Александр Моор
В Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси

В Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси до 2025 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Власти Тюменской области продлили до конца 2024 года запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Губернатор Александр Моор подписал постановление "Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Тюменской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что работодателям запрещено привлекать мигрантов для перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, для работы в такси и арендованных легковых автомобилях с водителем, а также к деятельности автомобильного грузового транспорта и услугам по перевозкам.
Как добавили в пресс-службе, запрет на привлечение иностранных граждан в Тюменской области в сфере перевозки пассажиров устанавливается ежегодно, начиная с 2015 года.
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Тюменская областьАлександр Моор
 
 
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